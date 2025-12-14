IliadClub: più giga per chi invita amici e familiari con SIM Iliad

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-12-2025] Commenti

Iliad ha annunciato il lancio di IliadClub, un programma pensato per "premiare" gli utenti che combinano una linea fibra con una o più SIM mobili Iliad. L'iniziativa consente di creare un gruppo composto da un massimo di cinque membri, inclusi amici, familiari o coinquilini, con l'obiettivo di aumentare i giga mensili disponibili su tutte le SIM coinvolte.

Per accedere al programma è necessario avere attiva una linea fibra Iliad e almeno una SIM mobile. L'utente può invitare fino a quattro SIM aggiuntive, inserendo i numeri di telefono direttamente dall'Area Personale fibra. Una volta accettato l'invito, il vantaggio si attiva dal rinnovo successivo e si applica a tutte le SIM del gruppo.

Il raddoppio dei giga varia in base al piano mobile sottoscritto. Per l'offerta da 9,99 euro al mese, il plafond può salire fino a 500 GB mensili, mentre per quella da 11,99 euro si arriva a 600 GB. Il traffico aggiuntivo è valido sia in Italia sia nei Paesi dell'Unione Europea, secondo le regole del roaming previste dal piano.

Iliad ha dichiarato che l'iniziativa nasce per «valorizzare la fiducia degli utenti e rafforzare il senso di community.» Il funzionamento di IliadClub è interamente gestito online. L'utente fibra può monitorare lo stato del gruppo, aggiungere o rimuovere membri e verificare l'attivazione dei benefici; è importante tenere presente che il rinnovo mensili delle offerte mobili avviene sul metodo di pagamento impostato per l'offerta fibra. Le SIM mobili invitate devono essere attive e intestate a persone maggiorenni. Non è previsto un limite geografico: le SIM possono appartenere a utenti residenti in qualsiasi parte d'Italia.

L'iniziativa si inserisce nel contesto della strategia convergente di Iliad, che punta a integrare servizi mobili e fissi in un'unica offerta. Dopo il lancio della fibra nel 2022, l'operatore ha progressivamente ampliato le funzionalità disponibili per gli utenti che utilizzano entrambi i servizi. IliadClub rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. IliadClub è attivo da subito e non ha scadenza annunciata; l'adesione è volontaria e non comporta costi aggiuntivi ma, prima di aderire, è bene leggere con attenzione la pagina dedicata del sito Iliad.