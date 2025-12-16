DoomScroll, il sito che permette di giocare migliaia di mappe di Doom direttamente dal browser

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-12-2025] Commenti

La creatività dei fan di Doom sembra non avere limiti: l'ultimo suo prodotto è DoomScroll, un sito web che permette di giocare migliaia di livelli aggiuntivi direttamente dal browser, senza necessità di installazioni o configurazioni. Il progetto è stato realizzato dal software engineer James Baicoianu e dall'archivista digitale Jason Scott, figure già note per iniziative legate alla preservazione di contenuti videoludici. Il sito raccoglie decenni di produzione della community, che fin dagli anni '90 ha creato e condiviso mappe personalizzate nel formato WAD. Questi file hanno rappresentato uno dei primi esempi di modding diffuso, contribuendo a mantenere vivo l'interesse per Doom ben oltre la sua uscita originale nel 1993.

DoomScroll utilizza l'emulatore XRDoom per eseguire i livelli direttamente online. L'utente può scorrere un elenco praticamente infinito di mappe, selezionare quella desiderata e avviare la partita immediatamente. Ogni livello è accompagnato da una descrizione e in molti casi da una mappa tridimensionale che anticipa la struttura del gioco. Il lancio del sito è avvenuto in concomitanza con il trentaduesimo anniversario di Doom, celebrato nel dicembre 2025. L'iniziativa ha voluto rendere omaggio alla longevità del titolo e alla creatività della sua community: questa ha prodotto migliaia di varianti, dalle semplici arene per deathmatch a conversioni complete con nuove ambientazioni e nemici.

L'archivio comprende livelli realizzati da sviluppatori amatoriali, studenti e persino figure note del settore, come il giornalista esperto in videogiochi Jeff Gerstmann: cofondatore di Giant Bomb, è autore di una mappa risalente a oltre trent'anni fa. La varietà dei contenuti è ampia: si trovano mappe pensate per principianti, scenari complessi con teletrasporti e trappole e mod che trasformano radicalmente l'esperienza di gioco. Il bello di DoomScroll è che consente di esplorare questa produzione senza dover scaricare manualmente i file o configurare emulatori; l'interfaccia è semplice ed è facile i avviare i livelli con un solo clic. L'esperienza è immediata e accessibile anche a chi non ha familiarità con il modding o con gli emulatori.