I migliori videogame per DOS si giocano direttamente nel browser

DOS_deck raccoglie i titoli più amati, da Doom a Lemmings, e altri ancora sono in arrivo.

I vecchi giochi per DOS, nonostante gli anni trascorsi dai loro giorni di gloria, hanno ancora la loro schiera di appassionati, tra nostalgici dei tempi andati e nuovi giocatori che li scoprono soltanto ora, attratti dal loro fascino vintage.

Installare quei giochi e farli funzionare sui PC di oggi può essere un lavoro complicato, ma ora un'alternativa decisamente molto più semplice da adoperare è apparsa nel web: DOS_deck.

Il sito consente di giocare, direttamente dal browser, a titoli ritenuti ormai classici quali Doom, Jazz jackrabbit, Command & Conquer o Syndicate, alcuni in versione completa, altri in versione demo; DOS_deck supporta l'uso della tastiera oppure di un controller, e mutua l'interfaccia dalla nota console di Valve Steam Deck.

Tutto ciò è opera del programmatore Martin Kool, che per la propria creatura si è appoggiato a progetti già esistenti quali l'emulatore DOSBox e il progetto JS-DOS, grazie al quale il primo può funzionare all'interno di un browser.

Kool ha peraltro in programma di aggiungere prossimamente altri titoli ai 16 attualmente disponibili e, per i più curiosi, ha pubblicato su Reddit una lista in base alla quale intende procedere e in cui precisa che il suo intento non è pubblicare su DOS_deck ogni gioco mai uscito per MS-DOS, ma di ottenere per il proprio progetto la fama di «Netflix per i giochi per DOS», tramite il quale offrire «soltanto i titoli migliori e una varia selezione di generi».