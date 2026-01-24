Hyundai, robot umanoidi nelle fabbriche entro il 2028. Il sindacato teme uno shock per l'occupazione



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-01-2026]

hyundai robot umanoidi sindacato
Immagine: Boston Dynamics

Gli operai di Hyundai Motor sono sul piede di guerra: il principale sindacato sudcoreano ha aperto un fronte di tensione per opporsi alla strategia che prevede l'inserimento di robot umanoidi nelle linee di produzione. A quanto pare c'è già un progetto avanzato, con tempistiche già fissate e investimenti significativi, che si intreccia con una crescente preoccupazione per l'impatto dell'automazione sul lavoro umano. Secondo i documenti interni citati nelle ricostruzioni, Hyundai prevede di iniziare a distribuire robot umanoidi a partire dal 2028. Il modello individuato è una versione evoluta di Atlas, il robot sviluppato dalla controllata Boston Dynamics, presentato pubblicamente durante una recente esposizione tecnologica. Il robot è progettato per operare in ambienti industriali, con capacità di manipolazione avanzata e movimenti ottimizzati per attività ripetitive o ad alto rischio.

Il sindacato ha diffuso una comunicazione formale in cui afferma che nessun robot potrà essere introdotto negli stabilimenti senza un accordo specifico tra le parti. La posizione è stata motivata dal timore che l'automazione possa ridurre drasticamente la necessità di manodopera, soprattutto nelle fasi produttive più standardizzate. La richiesta di un confronto preventivo è stata presentata come condizione imprescindibile per evitare squilibri nel mercato del lavoro interno.

Le informazioni disponibili indicano che il piano industriale di Hyundai comprende anche la costruzione di un impianto dedicato alla produzione di robot, con una capacità stimata di circa 30.000 unità all'anno entro il 2028. Questa infrastruttura rappresenta uno dei pilastri della strategia del gruppo per espandersi nel settore della cosiddetta «IA fisica», che integra intelligenza artificiale e robotica in sistemi destinati a operare in contesti fisici complessi. Il sindacato ha sottolineato che l'introduzione di robot collaborativi o completamente autonomi potrebbe modificare in modo sostanziale l'organizzazione del lavoro. Le attività più ripetitive, come il sequenziamento dei componenti o la movimentazione di materiali, sono tra le prime candidate alla sostituzione. Le comunicazioni interne citano esplicitamente il rischio di una riduzione significativa dei posti di lavoro, con effetti potenzialmente estesi anche alle filiere collegate.

Le reazioni dei lavoratori sono state particolarmente forti negli stabilimenti sudcoreani, dove la presenza sindacale è storicamente radicata. Le fonti riportano che la dirigenza è stata invitata a sospendere qualsiasi implementazione fino alla definizione di un quadro regolatorio condiviso. La richiesta include anche la valutazione dell'impatto economico e sociale dell'automazione, con particolare attenzione alle mansioni considerate vulnerabili. Parallelamente, il valore delle azioni Hyundai ha registrato un incremento dopo l'annuncio del piano robotico, segnale dell'interesse degli investitori verso una strategia percepita come orientata all'innovazione e alla riduzione dei costi operativi. Questo elemento ha contribuito ad alimentare ulteriori timori tra i lavoratori, che vedono nella reazione dei mercati un'indicazione della direzione futura del gruppo.

Per approfondire:
Atlas, dalle acrobazie al lavoro vero: il robot umanoide di Boston Dynamics entr...
39C3, il kit di sviluppo per Skynet
ARM: i robot con IA fisica rimpiazzeranno milioni di lavoratori nelle fabbriche
Xpeng presenta Iron, l'umanoide con pelle sintetica e camminata naturale

Le informazioni raccolte mostrano che il progetto di Hyundai non riguarda solo gli stabilimenti nazionali. La distribuzione dei robot è prevista anche in impianti internazionali, tra cui quello statunitense in Georgia, dove i primi esemplari dovrebbero essere impiegati per attività di sequenziamento dei componenti. L'obiettivo dichiarato è uniformare i processi produttivi e aumentare la sicurezza nelle operazioni più rischiose. Il sindacato ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di garantire percorsi di riqualificazione per i lavoratori potenzialmente coinvolti. Le comunicazioni interne suggeriscono che la transizione verso un modello produttivo più automatizzato richiederà competenze diverse, con un impatto diretto sulle politiche di formazione e aggiornamento professionale.

Il confronto tra le parti è appena iniziato e non sono stati annunciati accordi definitivi. Le informazioni disponibili indicano che Hyundai intende proseguire nello sviluppo della piattaforma robotica, mentre il sindacato continua a chiedere garanzie formali per la tutela dell'occupazione. La situazione rimane quindi aperta, con possibili evoluzioni nei prossimi mesi man mano che il progetto si avvicina alle prime fasi operative.

Articoli suggeriti:
Amazon, robot collaborativi sostituiranno 600.000 lavoratori in otto anni
Il robot umanoide che carica la lavastoviglie e rivoluziona le faccende domestic...
Infertilità, dalla Cina il robot umanoide che può portare in grembo un...
Il robot umanoide per tutti: K-Bot è open source e costa meno di un'uti...

Ti raccomandiamo anche:
Amazon chiede agli impiegati di lavorare volontari nei magazzini per il Prime Da...
Amazon impiega un milione di robot: i magazzinieri tremano per il posto di lavor...
Amazon, robot umanoidi per sostituire i corrieri
Il robot di Amazon dotato di senso del tatto

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Amazon chiede agli impiegati di lavorare volontari nei magazzini per il Prime Day 2025
Amazon impiega un milione di robot: i magazzinieri tremano per il posto di lavoro
Amazon, robot umanoidi per sostituire i corrieri
Il robot di Amazon dotato di senso del tatto

Commenti all'articolo (1)

zero
I Don Chisciotte contro i mulini a vento .
24-1-2026 17:30
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Immaginiamo un mondo popolato dalle auto di Google: senza pilota, senza sterzo e senza pedali. Qual è il maggior vantaggio? (vedi anche gli svantaggi)
Sarà più comodo viaggiare: non dovremo preoccuparci di guidare e avremo più tempo libero a disposizione.
Potranno spostarsi in auto anche i non vedenti, gli invalidi o in generale le persone non più in grado di guidare.
Si risparmierà carburante grazie all'ottimizzazione: niente accelerazioni o frenate brusche, rispetto dei limiti di velocità e così via.
Con il Gps incorporato ci si smarrirà di meno e non sarà necessario consultare mappe o chiedere indicazioni.
Ci sarà maggiore sicurezza e meno incidenti: niente ubriachi al volante o anziani non più in grado di guidare. Zero distrazioni, zero stanchezza, zero errori del conducente (causa del 90% degli incidenti).
Ci sarà meno traffico: potremo più facilmente condividere un'auto in car sharing che ci venga a prendere e ci porti dove desideriamo andare, trovando parcheggio da sola o rimettendosi a disposizione della comunità.
La casta dei tassisti non avrà più ragione di esistere e sarà finalmente azzerata.

Mostra i risultati (1990 voti)
Gennaio 2026
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 24 gennaio
2026
Kioxia: "L'era degli SSD a basso costo è finita". L'intera produzio...
2025
Intelligenza artificiale usata bene
2024
Quarant'anni di Mac
2023
Microsoft, pioggia di miliardi su OpenAI
2022
Amazon Style, il negozio di abbigliamento che manda i vestiti direttamente in ca...
2021
Adobe Flash termina il supporto, blocca una rete ferroviaria cinese
2020
Agcom, due milioni di multa per Tim, Vodafone e Wind Tre
2019
Il test che ti dice quanto sei bravo a riconoscere il phishing
2017
Samsung: ecco perché i Galaxy Note 7 esplodono
2016
Il registratore di cassa nello smartphone
2015
Il clone cinese dell'iPhone 5c
2014
I sensori che rivoluzioneranno le previsioni meteo
2013
Il massaggiatore su ruote
2012
Dichiarazioni dei redditi pubblicate online
2011
Compromettere i PC con un telefonino e un cavo USB
2010
Olpc invierà i portatili XO ad Haiti
2009
Il meglio del forum Pc e Notebook
2007
La lampada che ti da una mano
2006
Innovare l'Italia, ma che spesa!
2005
Quello che non si dice sulle FreeCard di Tim
2004
Quattro buone ragioni per non comprare un Motorola E365
2003
Virus NYK per telefonini
Olimpo Informatico


 
web metrics