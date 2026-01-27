Windows 11, l'ultimo aggiornamento taglia il supporto ai modem anni '90



Una modifica passata quasi inosservata nelle note ufficiali di Windows 11 sta avendo un impatto concreto su una categoria di dispositivi ormai marginale ma ancora presente in diversi contesti professionali: i modem legacy. L'ultimo aggiornamento di sicurezza distribuito da Microsoft ha infatti disattivato il supporto a numerosi modem analogici e ISDN, rimuovendo driver e componenti software necessari al loro funzionamento. La modifica non è stata annunciata in modo esplicito, ma è stata individuata dagli utenti dopo l'installazione delle patch di gennaio 2026.

L'update ha eliminato il supporto per i driver modem basati su standard storici come V.90, V.92 e alcune implementazioni proprietarie utilizzate da dispositivi prodotti tra gli anni '90 e i primi anni 2000. Questi driver erano rimasti all'interno del sistema operativo per ragioni di compatibilità, ma non ricevevano aggiornamenti significativi da oltre un decennio. La loro rimozione è stata collegata a vulnerabilità di sicurezza non più mitigabili attraverso patch incrementali. Ora Windows 11 non riconosce più i modem collegati tramite porta seriale, USB‑seriale o PCI. In molti casi, il sistema mostra un errore di driver mancante o incompatibile, impedendo qualsiasi forma di connessione dial‑up o di comunicazione tramite comandi AT.

Nonostante l'obsolescenza dei modem per l'uso domestico, questi dispositivi sono ancora impiegati in settori specifici come sistemi di telemetria industriale, certe infrastrutture con ormai diversi anni sulle spalle, centrali telefoniche, dispositivi di controllo remoto e alcune apparecchiature mediche. In tali contesti, la rimozione del supporto può causare interruzioni operative, richiedendo aggiornamenti hardware non pianificati. Non esistono sistemi ufficiali per ripristinare il supporto ai modem. L'installazione manuale dei vecchi driver non risolve il problema, poiché il sistema operativo blocca l'esecuzione di componenti considerati non sicuri. Anche l'uso della modalità di compatibilità non consente di aggirare le restrizioni introdotte dall'aggiornamento.

Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni dettagliate sulla rimozione, ma la documentazione interna agli aggiornamenti di sicurezza fa riferimento a «componenti legacy non più conformi agli standard di sicurezza attuali». L'aggiornamento non influisce sui modem moderni che utilizzano protocolli di comunicazione basati sul protocollo IP o su dispositivi che emulano funzioni modem tramite software proprietario.

Commenti all'articolo (2)

silviop
Esiste windows 11 Enterprise LTSC IOT proprio per questo scopo, quindi fino al 2034 no problem (e probabilmente anche qualche anno dopo).
29-1-2026 20:48
{strato}
Vorrei sapere cosa ci fanno vecchi sistemi industriali con un PC con Windows 11 e modem del secolo scorso. Se avessero Windowss 11 per la sicurezza, avrebbero un PC nuovo, e se assurdamente si connettessero (come?) con un modem antidiluviano, sarebbero da ricovero...
28-1-2026 16:24
