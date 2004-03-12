Aggiornamenti Windows senza riavvio: hotpatching attivo di default

La novità riguarda sia gli amministratori di sistema sia gli utenti ''consumer''.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-03-2026]

windows aggiornamenti senza reboot
Foto di Clint Patterson.

A partire dal ciclo di aggiornamenti di maggio, Microsoft installerà gli update di sicurezza tramite hotpatch, la funzionalità che consente l'installazione senza la necessità di operare poi un riavvio del sistema operativo. Microsoft ha definito questo approccio «il modo più rapido per essere protetti», sottolineando che l'aggiornamento entra in funzione non appena installato, senza attendere la "finestra" di manutenzione.

Il processo richiede comunque un aggiornamento di base trimestrale, che comporta un riavvio obbligatorio. Dopo questo update, le patch successive vengono applicate tramite hotpatch, evitando ulteriori reboot fino al ciclo trimestrale successivo. La struttura prevede quindi un'alternanza tra aggiornamenti senza riavvio e aggiornamenti tradizionali. L'hotpatch modifica parti specifiche della memoria del sistema operativo, sostituendo funzioni vulnerabili con versioni corrette senza interrompere i processi in esecuzione. Questo approccio è già utilizzato in altri ambienti, come Linux, l'hypervisor Xen e le soluzioni VMware, dove la continuità operativa è un requisito critico.

L'attivazione predefinita della funzione hotpatch in Windows Autopatch rappresenta un cambiamento significativo per gli amministratori, che finora potevano scegliere se adottare o meno il meccanismo. Microsoft ha indicato che l'obiettivo è ridurre il numero di sistemi esposti a vulnerabilità note durante le finestre di manutenzione, spesso ritardate per esigenze operative. Il cambiamento riguarda anche gli utenti consumer, posto che eseguano una versione di Windows 11 uguale o superiore alla 24H2 e con gli aggiornamenti di aprile 2026 installati.

La decisione arriva in un contesto in cui gli aggiornamenti fuori banda sono diventati più frequenti, aumentando la pressione sugli amministratori di sistema. L'adozione del modello hotpatch mira a mitigare l'impatto di patch urgenti, applicandole immediatamente senza attendere un riavvio programmato. Gli strumenti di gestione di Windows Autopatch verranno aggiornati per includere controlli più granulari, permettendo agli amministratori di verificare quali sistemi stanno utilizzando il meccanismo di hotpatch e quali richiedono ancora il riavvio. Saranno inoltre disponibili log dedicati per monitorare l'applicazione delle patch in tempo reale.

Leggi anche:
Windows 11, l'aggiornamento di febbraio causa riavvii infiniti e problemi di...
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità

In ogni caso, Microsoft ha chiarito che l'hotpatching non sostituisce completamente il modello tradizionale di aggiornamento, poiché alcune modifiche strutturali del sistema operativo richiedono comunque un riavvio. Tuttavia, la maggior parte delle patch di sicurezza mensili potrà essere distribuita tramite il nuovo meccanismo. L'hotpatching è peraltro già previsto come servizio a pagamento per Windows Server 2025, con un modello di abbonamento basato sul numero di core del processore.

Ti raccomandiamo anche:
Windows 10 e 11, bug negli aggiornamenti di ottobre scatena BitLocker e blocca i...
Dopo dieci anni Microsoft corregge il bug che riavviava il PC invece di spegnerl...
PC bloccato? Windows 11 nasconde una funzione per lo spegnimento istantaneo
Windows 10, l'aggiornamento di maggio manda BitLocker in tilt

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows 11, l'aggiornamento di aprile manda in tilt Windows Hello
Windows 11 ridurrà i riavvii
Windows 11, malfunzionamenti a raffica dopo l'ultimo update
Windows 11, schermate blu dopo l'ultimo update

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Stai creando un nuovo account su un sito. Come sarà la tua password?
Ho una sola password per tutti i miei account
Ho varie password che uso a rotazione quando devo creare un nuovo account
Ho un template per le password che modifico per ogni account
Creo una nuova password, assicurandomi che sia robusta

Mostra i risultati (1854 voti)
Marzo 2026
n. 4083 del 12-03-2026
Excel, cinque trucchi che ogni principiante dovrebbe imparare subito
n. 4082 del 11-03-2026
50.000 specchi satellitari illumineranno la Terra
n. 4081 del 09-03-2026
Office EU, la suite open source europea che sfida Microsoft e Google
n. 4080 del 06-03-2026
Svelato per errore MacBook Neo, il portatile economico di Apple
n. 4079 del 05-03-2026
Windows 12 è in arrivo: NPU obbligatoria e milioni di PC a rischio obsolescenza
n. 4078 del 03-03-2026
Motorola lascia Android e va su GrapheneOS, per la massima privacy
n. 4077 del 02-03-2026
Copia privata, scattano gli aumenti: tassato anche il cloud!
Febbraio 2026
n. 4076 del 26-02-2026
Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL
n. 4075 del 25-02-2026
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 12 marzo
2026
Excel, cinque trucchi che ogni principiante dovrebbe imparare subito
2025
Stampanti HP, dopo l'update non funzionano neanche le cartucce originali
2024
Windows in Europa si piega al Digital Markets Act
2023
Meta al lavoro su un nuovo social network decentralizzato
2022
La vicenda TIM? È come il gioco dell'oca
2021
Quando il cloud diventa una nuvola. Di fumo
2019
Effetto Iliad: Vodafone dichiara 1.130 esuberi
2018
Il treno alimentato soltanto a energia solare
2017
Il Captcha invisibile di Google
2016
Google svela Android N
2015
Chi ha inventato la correzione automatica?
2014
Vulnerabilità in WhatsApp consente di leggere messaggi altrui
2013
La strada che si ripara da sé
2012
Anonymous, attacco DDoS a Equitalia
2011
Vaio S, il notebook ultrasottile con 14 ore di autonomia
2009
Sorridi, sei al Terminal 5 di Heathrow
2008
La ricchezza della differenza
2007
Fini non valorizza D'Ambra
2005
Un weekend nel futuro
2004
Dall'Olimpo Informatico (12-03-04)
2002
Antibufala: Bush e Blair candidati al Nobel per la pace?
Olimpo Informatico


 
web metrics