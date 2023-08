Windows 11, schermate blu dopo l'ultimo update

Il problema pare verificarsi soprattutto sui PC con schede madri MSI.

Se siete utenti di Windows 11 e il vostro PC ha una scheda madre prodotta da MSI, state alla larga dall'aggiornamento opzionale KB5029351.

Stando a numerose segnalazioni, una volta installato manda in crash il sistema operativo causando una schermata blu che riporta l'errore UNSUPPORTED_PROCESSOR (Processore Non Supportato) anche se la CPU in questione è assolutamente innocente.

Il problema pare verificarsi maggiormente con i processori Intel Core di tredicesima generazione, ma accade anche con CPU precedenti e con quelle prodotte da AMD; l'unico vero elemento in comune tra tutti i casi segnalati è la presenza di una scheda madre MSI (anche se il fenomeno non si verifica con tutte le schede madri di questo produttore).

Una volta che il problema s'è presentato possono succedere due cose. Il sistema operativo, dopo il crash, si riavvia e procede a tornare a una versione precedente l'installazione dell'aggiornamento, ripristinando così il buon funzionamento; oppure il computer resta bloccato in un ciclo di schermate blu che appaiono a ogni riavvio.

In questo secondo caso si può sfruttare la funzionalità di Ripristino Automatico (Automatic Repair) che generalmente si presenta dopo alcuni tentativi di avvio non andati a buon fine; qualora non dovesse presentarsi poiché la schermata blu appare continuamente, per far apparire il Ripristino Automatico si può spegnere il computer all'apparire del logo di Windows, ripetendo questa operazione due o tre volte.

All'interno del Ripristino Automatico occorre quindi scegliere le voci Risoluzione dei problemi e Opzioni avanzate, per poter finalmente aprire un Prompt dei Comandi.

Da lì è necessario dare il comando wusa /uninstall /kb:KB1234567, e quindi riavviare il dispositivo.