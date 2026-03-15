Tivùsat disattiva le vecchie smartcard: mlioni di utenti dovranno sostituire card, CAM o decoder

Lo spegnimento progressivo inizia il 16 marzo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-03-2026] Commenti

Tivùsat avvierà a partire da lunedì 16 marzo lo spegnimento progressivo delle smartcard basate sulla più datata tecnologia Tiger, rendendo così inutilizzabili le tessere più vecchie e imponendo agli utenti il passaggio ai nuovi sistemi di accesso Merlin. Il processo, già annunciato nei mesi scorsi, coinvolgerà milioni di utenti e proseguirà fino al 2028, con un calendario di dismissione definito in base alla data di attivazione delle card: le più recenti a essere attivate saranno le ultime a spegnersi.

Le smartcard interessate - come si può vedere sul sito di Tivùsat - includono i modelli azzurri, oro HD, grigi 4K, le limited edition e le card professionali, oltre alle tessere col marhio RAI. Si tratta delle prime generazioni di tessere per l'accesso condizionato utilizzate dalla piattaforma satellitare, basate sul sistema DRM Tiger, ormai non più supportato dal fornitore Nagravision. La fine del supporto tecnico è la causa diretta della dismissione. Il processo di dismissione non seguirà una logica geografica: non ci saranno spegnimenti per regioni o città. Tivùsat procederà invece in ordine cronologico, partendo dalle card più datate e avanzando progressivamente verso quelle attivate negli anni successivi. Gli utenti possono verificare la propria situazione tramite il portale ufficiale dedicato agli spegnimenti.

Il calendario prevede una prima fase nel 2026, durante la quale verranno disattivate le card più vecchie, in particolare le azzurre e le prime oro HD. Nel biennio 2026‑2027 toccherà alle card grigie 4K e alle limited edition, mentre il completamento è previsto entro il 2028, quando tutte le Tiger residue saranno definitivamente spente. Gli utenti che possiedono una smartcard Tiger vedranno progressivamente comparire messaggi di errore o la perdita dell'accesso ai canali criptati. La piattaforma consiglia di sostituire la card con una nuova CAM o un nuovo decoder compatibile con la tecnologia Merlin, l'attuale sistema di accesso condizionato adottato da Tivùsat.

La sostituzione non è automatica né gratuita: gli utenti devono acquistare da sé un dispositivo compatibile, poiché le vecchie card non possono essere aggiornate. Tivùsat ha pubblicato un elenco di prodotti certificati, tra cui CAM Merlin e decoder di vari produttori, disponibili nei negozi fisici e online. Merlin dovrebbe consentire una maggiore sicurezza dei contenuti e una gestione più efficiente dei diritti, oltre a garantire compatibilità con i nuovi canali UHD. Il sistema Tiger, introdotto oltre dieci anni fa, non è più in grado di soddisfare gli standard richiesti dai broadcaster.

Il numero totale di smartcard interessate dovrebbe superare i due milioni, con circa 850.000 card che verranno disattivate già nel 2026. Gli utenti che non effettueranno la sostituzione non potranno più accedere ai canali criptati della piattaforma, inclusi quelli in HD e 4K. I canali in chiaro continueranno invece a essere ricevibili senza limitazioni, poiché non richiedono l'uso della smartcard. Tivùsat ha invitato gli utenti a verificare con anticipo la propria card per evitare interruzioni improvvise del servizio. Il portale ufficiale consente di inserire il numero della smartcard e ottenere la data prevista di spegnimento, insieme alle istruzioni per la migrazione ai nuovi dispositivi.