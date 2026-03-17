Arriva GIMP 3.2 coi nuovi Link Layer e supporto migliorato alla grafica vettoriale



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-03-2026]

gimp 3 2
Immagine: GIMP

Rispettando le promesse circa il rilascio di una nuova versione entro un anno dalla precedente, GIMP 3.2 è ora ufficialmente disponibile per il download, introducendo una serie di miglioramenti tecnici che consolidano il percorso avviato con la versione 3.0. L'aggiornamento, frutto di un anno di sviluppo e test, porta nel software nuove funzionalità non distruttive, strumenti vettoriali avanzati e un miglioramento generale delle prestazioni.

La novità più rilevante è l'introduzione dei Link Layers, un sistema che permette di incorporare immagini esterne all'interno di una composizione mantenendo un collegamento dinamico con il file sorgente. Questo consente di aggiornare automaticamente il contenuto del livello quando il file originale viene modificato, riducendo la necessità di reimportare manualmente gli asset e migliorando i flussi di lavoro complessi. Accanto ai Link Layers arrivano i Vector Layers, che estendono le capacità dello strumento Tracciati (Path) permettendo la creazione di forme vettoriali con impostazioni regolabili di riempimento e contorno. Questa funzione avvicina GIMP a strumenti professionali dedicati alla grafica vettoriale, offrendo maggiore precisione nella gestione di elementi geometrici e illustrazioni.

L'aggiornamento introduce anche un'estensione del sistema di editing non distruttivo già presente nella versione 3.0. Oltre alla possibilità di applicare filtri e regolazioni a livelli e gruppi, ora è possibile intervenire in modo non distruttivo sui singoli canali dell'immagine. Ciò consente di avere un controllo più granulare su luminosità, colore e canali alfa, utile soprattutto nei flussi di lavoro avanzati di fotoritocco. Sul fronte della pittura digitale, GIMP 3.2 include miglioramenti ai Pennelli, con una risposta più fluida e una gestione più accurata della pressione e della velocità. È stato introdotto anche una nuova modalità denominata Overwrite (Sovrascrittura), pensata per sostituire direttamente i pixel esistenti senza fusione, utile per esempio in contesti di pixel art.

Tra le novità tecniche figura il supporto all'esportazione in formato SVG, che amplia le possibilità di interoperabilità con software vettoriali e strumenti di sviluppo web. L'esportazione mantiene le proprietà vettoriali degli elementi creati con i nuovi Vector Layers, facilitando l'integrazione in lavori ibridi. L'interfaccia utente ha ricevuto una serie di ottimizzazioni mirate a migliorare la leggibilità e la coerenza visiva: sono stati aggiornati diversi pannelli, introdotti nuovi indicatori per i livelli non distruttivi e migliorata la gestione delle finestre ancorabili.

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GIMP 3.2 prosegue il lavoro di ottimizzazione delle prestazioni avviato con il passaggio alle librerie GTK3: l'avvio dell'applicazione risulta più rapido, così come la gestione dei file di grandi dimensioni. Sono stati risolti numerosi bug legati alla compatibilità con driver grafici e sistemi operativi recenti. Il team di sviluppo ha confermato che l'obiettivo è mantenere un ciclo di rilascio più rapido rispetto al passato, evitando intervalli pluriennali tra le versioni principali. La roadmap prevede ulteriori miglioramenti al sistema di livelli non distruttivi e un'espansione delle capacità vettoriali nelle versioni future.

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