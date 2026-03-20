Val Kilmer risuscita in digitale grazie all'IA

L'intelligenza artificiale realizza il ruolo scritto per lui in As Deep as the Grave.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-03-2026]

val kilmer resuscitato film

Val Kilmer tornerà prossimamente sullo schermo nel film As Deep as the Grave. Com'è possibile, dato che l'attore è morto lo scorso anno? La risposta dovrebbe essere ovvia: tramite l'intelligenza artificiale. Il suo ruolo è infatti interamente "digitale" ed è stato creato nonostante l'attore, pur avendo ottenuto la parte nel film nel 2020, non abbia mai potuto girare una sola scena a causa dei problemi di salute. Il progetto è stato insomma completato dal regista Coerte Voorhees utilizzando tecniche avanzate di IA generativa per riportare in vita il personaggio che era stato scritto appositamente per Kilmer, padre Fintan.

La produzione del film era stata concepita attorno a questa figura, con un ruolo modellato sulla sua eredità culturale e sul suo legame con il Sud‑Ovest degli Stati Uniti. Tuttavia, le condizioni di salute legate al cancro alla gola avevano impedito a Val Kilmer, che aveva accettato il ruolo quando il film aveva ancora il titolo Canyon of the Dead, di raggiungere il set. Le riprese non erano mai iniziate a causa del peggioramento della malattia e dei ritardi accumulati durante la pandemia. Dopo la morte dell'attore, la produzione ha scelto di procedere con una versione digitale, mantenendo la sua presenza nel cast come previsto originariamente.

La famiglia di Kilmer ha approvato l'operazione, confermando il consenso all'utilizzo dell'immagine dell'attore per completare il progetto. La decisione sarebbe stata presa nel rispetto delle intenzioni originarie dell'attore, poiché egli aveva accettato il ruolo e partecipato allo sviluppo preliminare del film. Le prime immagini diffuse mostrano la versione digitale di Kilmer nel ruolo previsto, offrendo un'anteprima del risultato ottenuto con la tecnologia.

La produzione sottolinea di non aver utilizzato materiali d'archivio: ha invece creato un modello digitale specifico per il film. Questo approccio rappresenta uno dei casi più avanzati di utilizzo dell'IA per riportare un attore sullo schermo in un ruolo originale. Il film As Deep as the Grave è attualmente in fase di promozione, con le prime immagini pubblicate come anteprima del risultato ottenuto. La scelta di utilizzare l'IA per ricostruire Kilmer ha generato un ampio dibattito, ma la produzione ribadisce che l'operazione è stata condotta nel rispetto del lavoro e dell'eredità dell'attore.

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Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel cinema, dove la ricostruzione digitale di attori scomparsi o impossibilitati a recitare sta diventando una pratica sempre più discussa, ma anche diffusa.

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