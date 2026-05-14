Windows 11 ora rimuove da remoto i driver difettosi

Il ripristino automatico dal cloud dovrebbe garantire un sistema più stabile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-05-2026] Commenti

Microsoft ha introdotto in Windows 11 un nuovo meccanismo di recupero dei driver che consente di disinstallare da remoto i pacchetti difettosi distribuiti tramite Windows Update, intervenendo automaticamente quando un driver causa instabilità o degrado delle prestazioni. La funzione, denominata Cloud‑Initiated Driver Recovery, permette al sistema operativo di ripristinare una versione precedente e funzionante senza richiedere interventi manuali da parte dell'utente o del produttore hardware. Il nuovo processo nasce per ridurre i tempi in cui un dispositivo rimane esposto a un driver problematico. In precedenza, quando un aggiornamento introduceva errori, l'utente doveva procedere alla rimozione manuale o attendere che il produttore pubblicasse una versione corretta. Con il nuovo sistema, invece, Windows Update può ricevere un'istruzione di rollback direttamente dai server Microsoft, eliminando il driver difettoso e reinstallando una versione stabile già presente nel catalogo.

Il meccanismo si attiva quando un driver viene identificato come non conforme durante la valutazione nella Driver Shiproom, la fase interna in cui Microsoft analizza la qualità dei pacchetti distribuiti. Se emergono criticità, viene generata una richiesta di recupero che include le etichette di distribuzione associate al driver. Windows Update utilizza tali informazioni per individuare i dispositivi interessati e avviare la procedura di ripristino. La procedura prevede la verifica della disponibilità di un driver sostitutivo approvato. Se esiste una versione precedente certificata o una build alternativa già validata, il sistema procede alla disinstallazione del driver difettoso e all'installazione della versione stabile. Se invece non è disponibile alcun driver idoneo, il rollback non viene eseguito per evitare configurazioni incomplete o non supportate.

Microsoft sottolinea che l'intero processo avviene tramite l'infrastruttura esistente di Windows Update, senza richiedere nuovi agenti software o strumenti aggiuntivi da parte dei partner hardware. Questo approccio riduce la complessità operativa e consente un intervento più rapido in caso di problemi diffusi. «Microsoft gestisce l'intero processo di recovery end‑to‑end, senza necessità di software aggiuntivi o agenti di sistema«, come si legge nella comunicazione ufficiale. Il sistema è progettato per essere trasparente all'utente finale: il rollback avviene in background e non richiede conferme o interazioni. L'obiettivo è ridurre i casi in cui un driver difettoso può compromettere l'avvio del sistema, causare crash ricorrenti o degradare le prestazioni di componenti critici come GPU, controller di archiviazione o periferiche audio.

Per i partner hardware, il cambiamento elimina la necessità di intervenire immediatamente con un aggiornamento correttivo. Tuttavia, rimane l'obbligo di monitorare le metriche di qualità dei driver e rispondere alle segnalazioni del Driver Shiproom quando un pacchetto viene respinto. Microsoft continuerà a notificare ai produttori eventuali problemi rilevati durante il rollout graduale. La distribuzione prevede una fase iniziale di test e validazione manuale tra maggio e agosto 2026, con l'integrazione automatica del rollback a partire da settembre 2026. Questa tempistica consente a Microsoft di verificare l'affidabilità del sistema prima della piena attivazione su larga scala.