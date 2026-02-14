Windows 11, l'aggiornamento di febbraio causa riavvii infiniti e problemi di connettività

Forse è meglio mettere in pausa gli update fino alla risoluzione dei problemi.

L'aggiornamento KB5077181 di Windows 11, distribuito come parte del ciclo di rilascio mensile di febbraio, sta generando una serie di malfunzionamenti che incidono direttamente sulla stabilità del sistema. Le prime segnalazioni indicano che l'installazione del pacchetto può innescare riavvii continui, impedendo l'accesso al desktop e compromettendo la normale operatività dei dispositivi. Le informazioni raccolte mostrano che alcuni sistemi entrano in un ciclo di riavvio ripetuto oltre quindici volte prima di raggiungere una schermata di login che però non funziona. In diversi casi, gli utenti riferiscono che il problema si manifesta immediatamente dopo l'installazione dell'aggiornamento, senza ulteriori interventi manuali.

Tra gli errori più ricorrenti figura anche un messaggio relativo al System Event Notification Service (SENS), che segnala l'impossibilità di eseguire una procedura necessaria al caricamento dell'ambiente. Questo impedisce l'accesso al sistema anche quando il ciclo di riavvio si interrompe temporaneamente. Oltre ai problemi di avvio sono stati documentati malfunzionamenti della rete, in particolare legati al protocollo DHCP. Alcuni utenti riportano la perdita totale della connettività, con impossibilità di ottenere un indirizzo IP valido dopo l'installazione dell'aggiornamento. Le segnalazioni includono anche errori di installazione dell'update stesso che impediscono il completamento del processo di aggiornamento con il codice d'errore 0x800f0983. In questi casi, il sistema tenta ripetutamente ma inutilmente di applicare il pacchetto.

Al momento i problemi non sembrano limitati a una specifica configurazione hardware. Le testimonianze provengono da dispositivi diversi, suggerendo che la causa sia legata direttamente al contenuto dell'aggiornamento e non a conflitti isolati con driver o software di terze parti. Alcuni utenti riferiscono che, dopo numerosi tentativi di avvio, il sistema riesce a raggiungere il desktop, ma continua a mostrare instabilità, rallentamenti e disconnessioni di rete. In altri casi, l'unica soluzione praticabile è il ripristino tramite supporto esterno o l'accesso alle opzioni avanzate di riparazione.

Le indicazioni attuali suggeriscono che la rimozione dell'aggiornamento consenta di ripristinare la funzionalità del sistema. Il pacchetto KB5077181 era stato rilasciato come aggiornamento cumulativo, includendo correzioni di sicurezza e miglioramenti al sistema operativo. Tuttavia, la comparsa di problemi così diffusi sin dalle prime 48 ore dal rilascio ha attirato l'attenzione degli amministratori di sistema, che si trovano a gestire rollback e procedure di emergenza su più dispositivi.

Microsoft non ha ancora commentato ufficialmente la situazione; chi teme di incorrere in problemi e non ha ancora ricevuto l'update di febbraio può mettere in pausa gli aggiornamenti tramite la schermata delle Impostazioni, in attesa di buone notizie da Redmond.