Office 2019 per Mac dal 13 luglio diventa in sola lettura

La licenza perpetua non è poi così perpetua.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-06-2026] Commenti (1)

Dal prossimo 13 luglio Microsoft disattiverà la possibilità di modificare documenti in Office 2019 per Mac, trasformando l'intera suite in un visualizzatore. La modifica riguarda Word, Excel, PowerPoint e Outlook, che entreranno nella cosiddetta «reduced functionality mode» («modalità con funzionalità limitate»), che consente solo l'apertura e la stampa dei file. La decisione deriva dalla scadenza di un certificato utilizzato per verificare la validità delle licenze, che non verrà rinnovato per questa versione ormai datata.

Il passaggio alla modalità limitata non è collegato a un aggiornamento software, ma a un meccanismo interno di convalida delle licenze. Quando il certificato scadrà, le applicazioni non saranno più in grado di confermare la legittimità della licenza installata e disattiveranno automaticamente le funzioni di modifica. Microsoft ha confermato che non verranno rilasciati aggiornamenti per risolvere il problema, poiché Office 2019 per Mac ha raggiunto la fine del supporto nell'ottobre 2023.

Gli utenti potranno quindi continuare ad accedere ai propri file senza perdita di dati, come indicato nella documentazione ufficiale, ma non potranno più salvare modifiche o creare nuovi documenti. La pagina di supporto aggiornata specifica che i dati saranno modificabili tramite prodotti Microsoft 365 o versioni più recenti di Office, ma non tramite Office 2019. La modifica rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente formulazione della stessa pagina, che garantiva il funzionamento continuo delle applicazioni anche dopo la fine del supporto. Il problema non interessa invece gli utenti Windows o Android, poiché il meccanismo di convalida delle licenze coinvolto è specifico per le piattaforme Apple. Le versioni di Office per questi sistemi continueranno a funzionare normalmente anche dopo la scadenza del certificato. La differenza di comportamento è legata alle modalità con cui le app macOS e iOS gestiscono la verifica delle licenze tramite certificati digitali.

La documentazione Microsoft ricorda ancora che Office 2019 per Mac non riceve più aggiornamenti di sicurezza, bug fix o assistenza tecnica dal 2023. L'ultima versione compatibile con le licenze perpetue è la 16.78, e non esiste un percorso di aggiornamento che consenta di superare il limite tecnico imposto dal certificato in scadenza. Per questo motivo, gli utenti che desiderano continuare a modificare documenti devono necessariamente passare a Microsoft 365 o a Office 2024. È bene precisare - casomai ci fosse qualche dubbio - che la limitazione delle funzionalità interessa anche quegli utenti che hanno acquistato Office 2019 come licenza perpetua, che non prevede abbonamenti o rinnovi. La scadenza del certificato rende di fatto inutilizzabile la parte principale del software, pur senza rimuoverlo dal sistema.