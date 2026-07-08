Philips porta l'IA nello spazzolino da denti

DiamondClean 9900 Prestige guida l'utente nella pulizia in tempo reale, segnalando movimenti troppo rapidi o zone della bocca trascurate.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-07-2026] Commenti (1)

Immagine: Philips

Philips ha presentato una nuova versione dello spazzolino da denti Sonicare DiamondClean 9900 Prestige, un modello che integra funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo per monitorare in tempo reale la qualità della pulizia dentale. La novità riguarda un sistema di analisi continua che osserva i movimenti dell'utente mentre spazzola, fornendo indicazioni immediate tramite un anello luminoso e una mappa della bocca suddivisa in 12 zone. L'obiettivo è guidare l'utente verso una copertura più uniforme e una tecnica più efficace, intervenendo durante l'uso anziché dopo.

Il sistema di IA non si limita a registrare i dati, ma reagisce ai movimenti dell'utente. La mappa della bocca mostra le aree già pulite e quelle ancora da trattare, permettendo di correggere la routine quotidiana. L'anello luminoso segnala in tempo reale eventuali errori, come movimenti troppo rapidi o zone trascurate. La funzione è progettata per migliorare la qualità della pulizia senza richiedere l'uso dello smartphone. Il dispositivo integra anche la tecnologia SenseIQ, che rileva la pressione esercitata sulle gengive e riduce automaticamente l'intensità quando l'utente spinge troppo. Il sistema analizza costantemente la forza applicata e adatta la vibrazione per evitare irritazioni o danni ai tessuti. Sono disponibili otto modalità di spazzolamento e tre livelli di intensità, che il dispositivo regola progressivamente in base alle abitudini dell'utente.

Secondo i dati ufficiali, il DiamondClean 9900 Prestige può rimuovere fino al 2.000% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale e contribuire a ottenere gengive fino al 1.500% più sane. Si tratta di valori dichiarati da Philips, basati su test interni, ma il sistema di guida in tempo reale potrebbe effettivamente migliorare la costanza e la precisione della pulizia quotidiana. Il design del dispositivo è stato aggiornato con un motore più silenzioso e una struttura che facilita la sostituzione della batteria. Il prodotto viene fornito con una custodia da viaggio ricaricabile e un bicchiere di ricarica, elementi che confermano la volontà di posizionarlo nella fascia premium. Sarà disponibile in tre colorazioni: Quartz Black, Silver White e Satin Mauve.

La testina utilizza un sistema di vibrazione ad alta frequenza che, combinato con la guida dell'AI, punta a migliorare la copertura delle superfici dentali. Il dispositivo registra i movimenti e li confronta con un modello ideale di spazzolamento, correggendo eventuali deviazioni. La funzione è completamente integrata nello spazzolino e non richiede connessione a servizi cloud. Il sistema di IA è quindi progettato per funzionare offline, elaborando i dati direttamente sul dispositivo: questo approccio riduce la dipendenza da app esterne e garantisce che le informazioni restino sullo spazzolino. L'analisi locale permette di fornire riscontro immediato senza ritardi dovuti alla trasmissione dei dati.

Il dispositivo è stato presentato come un'evoluzione della linea Sonicare, con particolare attenzione alla personalizzazione dell'esperienza. L'adattamento progressivo delle modalità di spazzolamento è pensato per migliorare la routine dell'utente nel tempo, riducendo comportamenti scorretti e favorendo una pulizia più uniforme. Il lancio commerciale di questa versione è previsto per settembre, con disponibilità iniziale su Amazon. Philips non ha ancora comunicato il prezzo, che sarà annunciato più vicino alla data di uscita. Il dispositivo si colloca nella fascia alta del mercato degli spazzolini elettrici, con un insieme di funzioni che punta a differenziarlo dai modelli tradizionali.

L'introduzione dell'IA in un prodotto di uso quotidiano come lo spazzolino riflette una tendenza crescente nel settore tecnologico, ma in questo caso l'applicazione è orientata a un miglioramento pratico della routine personale. Le funzioni integrate mirano a correggere abitudini consolidate e a fornire un supporto costante durante la pulizia, con un approccio più tecnico rispetto alle soluzioni basate su app e report post‑utilizzo.