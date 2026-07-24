HMD rilancia l'estetica dei Lumia

In arrivo un launcher Android con piastrelle dinamiche.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-07-2026]

hmd lumia piastrelle live tiles
Foto di Ayrus Hill.

HMD, che da ormai dieci anni detiene il marchio Nokia, starebbe testando un launcher Android basato sull'interfaccia "a piastrelle" (Live Tiles) di Windows Phone, riprendendo l'estetica e l'esperienza dei vecchi Lumia ma su dispositivi moderni. L'indiscrezione proviene da un account X che segue da vicino le attività dell'azienda e indica che la società sta valutando un ritorno strutturato a quel linguaggio visivo, dopo aver già recuperato il design esterno dei Lumia con i modelli Skyline e Hyper. Il launcher in sviluppo utilizza tile colorate con aggiornamenti dinamici direttamente nella schermata principale. L'approccio si discosta dalle griglie di icone tipiche degli smartphone Android contemporanei e punta a integrare informazioni contestuali come messaggi, meteo, appuntamenti e notifiche senza richiedere l'apertura delle applicazioni. Le Live Tiles, ai tempi di Windows Phone, rappresentavano una fusione tra icone e widget, con contenuti aggiornati in tempo reale.

L'idea di HMD sembra essere quella di recuperare questa filosofia e adattarla all'ecosistema Android, mantenendo compatibilità con il catalogo di app esistente ma introducendo un'identità visiva distinta. L'operazione si inserisce nella strategia dell'azienda, che negli ultimi anni ha cercato di valorizzare elementi storici legati al marchio Nokia, riportando sul mercato dispositivi con richiami estetici ai modelli Lumia. A rendere più rilevante il progetto sono alcune valutazioni interne che riguardano l'eventuale acquisizione del marchio Lumia e di brevetti collegati da parte di HMD. Se l'operazione dovesse concretizzarsi, l'azienda potrebbe rilanciare un dispositivo con il nome Lumia, questa volta basato su Android, unendo design, interfaccia e branding in un'unica proposta commerciale.

Parallelamente, HMD starebbe considerando anche il recupero del marchio Asha, storicamente associato agli smartphone economici di Nokia e ai tentativi di costruire un ecosistema alternativo nei primi anni 2010. L'eventuale rilancio di Asha suggerirebbe un ampliamento della strategia nostalgica, con prodotti destinati a fasce di mercato differenti.

Il contesto attuale del settore smartphone è caratterizzato da interfacce molto simili tra loro, con differenze ridotte tra Android e iOS. Un launcher basato sulle Live Tile potrebbe fornire a HMD un elemento distintivo immediatamente riconoscibile, ma si tratta di un approccio che in passato non ha ottenuto risultati significativi. Le Live Tile non riuscirono a imporsi neppure su Windows 8, dove furono introdotte come elemento centrale dell'interfaccia desktop. Le difficoltà riscontrate da Microsoft nel mantenere competitiva la piattaforma Windows Phone rendono complesso valutare quanto l'interfaccia abbia contribuito al declino del sistema operativo. Le Live Tiles furono percepite da parte del pubblico come un elemento divisivo, e la loro adozione non riuscì a compensare le carenze dell'ecosistema software.

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Un'interfaccia originale può rappresentare un vantaggio competitivo, ma richiede un supporto software costante e un equilibrio tra innovazione e abitudini consolidate degli utenti. La proposta di HMD si colloca in un mercato dove la continuità dell'esperienza d'uso è spesso considerata un fattore prioritario, e dove la personalizzazione deve convivere con aggiornamenti frequenti e stabilità operativa. Alcuni produttori hanno tuttavia dimostrato che è possibile creare un'identità visiva forte senza compromettere la funzionalità. Nothing, ad esempio, ha sviluppato un design riconoscibile sia nei dispositivi sia nella personalizzazione Android, mantenendo aggiornamenti regolari e un'interfaccia pulita. HMD, finora, non ha mostrato la stessa continuità nel software, e l'introduzione di un launcher basato sulle Live Tile richiederebbe un impegno significativo per garantire qualità e aggiornamenti.

Il progetto attualmente sarebbe in fase di test e non è ancora chiaro se l'azienda deciderà di renderlo disponibile al pubblico. L'eventuale acquisizione dei marchi Lumia e Asha potrebbe influenzare la direzione del lavoro, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. L'interesse verso soluzioni nostalgiche indica comunque una volontà di differenziazione in un mercato altamente competitivo.

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