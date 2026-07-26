Qualcomm annuncia un autunno di aumenti

Previsti incrementi a doppia cifra per smartphone, tablet, laptop e dispositivi Arm.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-07-2026]

qualcomm aumenti
Immagine: Qualcomm

Qualcomm ha comunicato ai propri clienti che aumenterà i prezzi dei suoi chip a partire dal prossimo 1 settembre, con incrementi a doppia cifra che interesseranno smartphone, tablet, dispositivi indossabili e laptop basati su architettura Arm. La decisione è motivata dal forte rialzo dei costi di produzione dei semiconduttori, in particolare memoria e archiviazione, che negli ultimi mesi hanno registrato aumenti significativi a causa della crescente domanda proveniente dai data center dedicati all'intelligenza artificiale. Qualcomm ha spiegato che i costi di approvvigionamento sono aumentati al punto da rendere inevitabile un adeguamento dei listini. L'azienda fornisce SoC a una vasta gamma di produttori, dai principali marchi Android ai costruttori di dispositivi indossabili, passando per il settore automotive e per i laptop con chip Arm. L'impatto della misura sarà quindi ampio e interesserà diverse categorie di prodotti consumer e professionali.

Il rialzo dei prezzi è legato soprattutto all'aumento del costo di DRAM e NAND, che secondo le analisi citate hanno quintuplicato il loro valore rispetto alla fine dello scorso anno. La costruzione di nuovi data center per la IA ha assorbito gran parte della capacità produttiva dei fornitori di memoria, generando una carenza che si riflette sull'intera filiera. Le previsioni indicano ulteriori aumenti: la RAM potrebbe crescere del 40‑50% nel terzo trimestre e di un ulteriore 30‑40% nel quarto. L'effetto domino ha coinvolto anche CPU, PCB e altri componenti essenziali. Qualcomm attribuisce parte dell'aumento alla necessità di ricorrere a fornitori alternativi, una scelta resa obbligata dalla pressione sui prezzi e dalla disponibilità limitata di alcuni componenti. Tra i prodotti più esposti ci sono gli smartphone Samsung, che utilizzano ampiamente i processori Snapdragon, ma anche dispositivi come smart glasses, visori VR e wearable di vari marchi. L'aumento potrebbe inoltre influire sui piani di Microsoft e dei produttori PC che stanno spingendo nuove linee di laptop Arm con SoC Snapdragon di fascia alta.

La misura potrebbe avere conseguenze anche sui progetti di Google, che sta lavorando a una nuova linea di laptop basati su Snapdragon e su un sistema operativo Android adattato all'uso desktop. Un aumento dei costi dei chip potrebbe modificare le strategie di prezzo o la tempistica di lancio dei dispositivi previsti entro l'anno. Il fenomeno non riguarda solo il mercato consumer. Qualcomm produce anche soluzioni destinate ai data center, settore in cui ha annunciato piani per competere con Nvidia nel mercato dei processori server. La stessa infrastruttura AI che sta causando la carenza di memoria è un ambito in cui Qualcomm sta investendo, creando un paradosso in cui l'azienda è al tempo stesso vittima e protagonista della pressione sulla filiera.

Le prospettive per il 2027 indicano un ulteriore peggioramento del quadro dei costi. TSMC, il principale produttore di semiconduttori al mondo e fornitore chiave per Qualcomm, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Arm e MediaTek, avrebbe in programma nuovi aumenti dei prezzi per la maggior parte dei suoi nodi produttivi. Le stime parlano di incrementi attorno al 10%, con un impatto che si propagherà lungo tutta la catena di approvvigionamento. L'aumento dei costi dei prodotti Qualcomm si inserisce in una dinamica più ampia che sta interessando l'intero settore tecnologico. Negli ultimi mesi, diversi produttori hanno annunciato aumenti dei prezzi o difficoltà nel contenere i costi di produzione. La combinazione di domanda elevata, capacità produttiva limitata e investimenti massicci nei data center AI sta creando una pressione che si riflette su dispositivi consumer, infrastrutture cloud e hardware professionale.

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