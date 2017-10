Il caso dell'iPhone 8 che si apre mentre è in carica

Ma almeno non esplode. Segnalati già sei casi.

Il primo caso pareva un'eccezione, ma ora le segnalazioni stanno aumentando e al momento in cui scriviamo sono già arrivate a sei: gli iPhone 8 sembrano avere la deprecabile tendenza ad "aprirsi" mentre sono in carica.

Il lato positivo di tutta questa vicenda è che, quantomeno, non esplodono né prendono fuoco.

Ciò però non consolerà gli utenti che, avendo comprato un nuovissimo iPhone 8, scoprono dopo la prima ricarica che lo smartphone s'è gonfiato e lo schermo, incurvandosi, s'è staccato dal resto del corpo, portando parte dell'elettronica con sé.

In alcuni casi il difetto è puramente estetico e l'iPhone continua a funzionare (sebbene l'utente, a quel punto, difficilmente gli darà molta fiducia). In altri casi il costoso smartphone si trasforma in un costoso fermaporta.

Apple ha già fatto sapere che sta indagando sul problema, che ancora non è stato ufficialmente considerato un difetto di questo particolare modello di iPhone. Non siamo ancora ai livelli dell'antennagate, insomma, ma non è detto che prima o poi non ci si arrivi.

Sebbene le cause ancora non siano note, è assodato che il difetto - se così lo si può chiamare - si presenta anche usando il caricabatterie e il cavo Lightning originali.