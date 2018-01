Hp Envy x2 e Asus NovaGo, 20 ore di carica

Microsoft presenta Windows 10 per Arm.

HP Envy x2 (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

In arrivo i notebook con 20 ore di autonomia

Per essere sicura di non ripetere gli sbagli di qualche anno fa, Microsoft ha lavorato in accordo con produttori del calibro di Hp e Asus, creando così gli Always Connected Devices (Dispositivi sempre connessi).

Sono tre le caratteristiche fondamentali di questi dispositivi: un'accensione istantanea, una connessione permanente (generalmente via rete 4G Lte), e una batteria che consente di lavorare per 20 ore consecutive o di restare in standby per 30 giorni.

Asus traduce queste promesse nel laptop NovaGo, basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 835 con 4 o 8 Gbyte di Ram e dotato del supporto alla tecnologia Gigabit Lte.

Offre uno schermo touch Ltps da 13,3 pollici con risoluzione Full Hd e supporto per l'Asus Pen. La memoria interna è di 64 oppure 256 Gbyte, e non manca il supporto al Wi-Fi 802.11ac.

Gli slot di espansione prevedono un alloggiamento per una scheda eSIM, uno per una scheda microSD e una porta Hdmi. Ruotando il coperchio, inoltre, il portatile si trasforma in un tablet. L'autonomia dichiarata è di 22 ore.



Asus NovaGo (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

La proposta di Hp si chiama invece Envy x2, ed è anch'essa basata sullo Snapdragon 835 con 4 o 8 Gbyte di Ram, con schermo da 12,3 pollici e risoluzione di 1920x1200 pixel.

Envy X2 supporta la connettività Lte2 (oltre al Wi-Fi) e naturalmente offre uno slot per ospitare una nano Sim standard. A differenza del prodotto di Asus, il portatile di Hp offre una tastiera staccabile per quando si desidera attivare la modalità tablet.

Entrambi i prodotti saranno disponibili nel 2018 - si pensa per la primavera - a prezzi che oltreoceano dovrebbero assestarsi tra i 600 e gli 800 dollari.