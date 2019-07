Il giradischi Bluetooth targato Sony

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-01-2019] Commenti

Se le vendite dei dischi in vinile riprendono quota, è anche necessario che esistano apparecchi in grado di riprodurli oltre alle vecchie glorie che, prima o poi, possono finire per guastarsi.

In occasione del CES 2019 Sony non s'è lasciata sfuggire l'occasione per segnalarsi in questo mercato lanciando il giradischi PS-LX310BT che alla vecchia tecnologia apporta delle aggiunte moderne.

Per esempio, c'è il supporto al protocollo Bluetooth, che permette di collegare il giradischi a degli altoparlanti wireless, ma non manca nemmeno una porta USB Tipo-C per chi invece preferisce o si deve affidare a un cavo.

Include poi un preamplificatore e la possibilità di scegliere tra tre impostazioni audio predefinite - high, mid, low - per la riproduzione della musica.

Come in altri giradischi moderni, il braccio di alluminio che supporta la testina è in grado di sollevarsi e abbassarsi automaticamente all'inizio e alla fine di una traccia e tornare in posizione di parcheggio alla fine del disco.

Il PS-LX310BT può riprodurre sia i dischi da 7 pollici che quelli da 12 pollici, a 33 e a 45 giri. Il lancio sul mercato è previsto per il mese di aprile, e finora è stato annunciato soltanto il prezzo che il prodotto avrà nel Regno Unito: 200 sterline, ossia circa 220 euro.

Qui sotto, alcune immagini.