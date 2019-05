[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-02-2019] Commenti (4)

I testi prodotti dai programmi di intelligenza artificiale di solito non sono particolarmente brillanti e, addirittura, a volte presentano anche problemi grammaticali.

OpenAI è un'azienda - finanziata (tra gli altri) da Elon Musk - che intende risolvere questo problema: il suo scopo finale è produrre una «intelligenza artificiale generica sicura» e, nel percorso che porta a questo obiettivo, si è concentrata sulla creazione di un generatore di testi che superasse i limiti delle alternative usate sinora.

Il lavoro compiuto in questo campo ha portato a creare GPT2, un software che, ricevuta in input una porzione di testo (da poche parole a intere frasi o pagine) è in grado di "inventare" un seguito coerente, abbastanza ben scritto e rispettoso del tema e dello stile dell'originale. Insomma, un testo plausibile.

La qualità del prodotto è tale, rispetto a quanto generato finora dalle intelligenze artificiali, da aver causato qualche scrupolo nei creatori di GPT2: che cosa accadrebbe se venisse usato per creare fake news?

Tale preoccupazione è il motivo per cui GPT2 non è liberamente disponibile, almeno non nella sua forma completa. Mentre il risultato dei lavori di OpenAI è sino a oggi sempre stato messo a disposizione di tutti, questo particolare generatore di testi non verrà per il momento rilasciato se non in forma limitata.

Un esempio può aiutare a capire. Durante uno dei test, a GPT2 è stato somministrato un testo di partenza che diceva: «La Russia ha dichiarato guerra agli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha accidentalmente...».

Da qui, GPT2 ha tratto (in inglese, naturalmente; la traduzione è nostra):

La Russia ha dichiarato guerra agli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha accidentalmente lanciato un missile. La Russia ha affermato di aver "identificato la traiettoria del missile e prenderà ogni contromisura necessaria per la sicurezza della popolazione russa e delle forze strategiche nucleari della nazione". La Casa Bianca ha detto di essere "estremamente preoccupata per la violazione russa" del trattato che mette al bando i missili balistici a medio raggio. Le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono incerte sin dal 2014, quando Mosca annetté la Crimea, regione dell'Ucraina, e sostenne i separatisti nell'Ucraina orientale.

Il risultato non sarà perfetto ma, se lo immaginiamo pubblicato su un sito di notizie o su un giornale, potrebbe facilmente essere preso per buono dal lettore.

Jack Clark, dirigente di OpenAI, spiega: «Abbiamo iniziato a testarlo [GPT2, NdR] e abbiamo scoperto rapidamente che era possibile usarlo per generare abbastanza facilmente contenuti dagli intenti poco puliti».

In questo senso, secondo Clark GPT2 potrebbe essere usato per generare fake news, post per i social network, recensioni e altro ancora, tutti ugualmente falsi e convincenti. Se oggi occorre tempo alle persone per generare contenuti fasulli, domani un'intelligenza artificiale potrà sfornarne moltissimi in poco tempo.

«È estremamente chiaro che questa tecnologia, lasciata maturare - e secondo me ci vorranno uno o due anni - potrà essere usata per campagne di disinformazione o propaganda. Stiamo cercando di evitarlo».

Ovviamente, GPT2 può anche essere usato "per il bene": tra gli scopi positivi per i quali s'è distinto ci sono la capacità di creare riassunti e la possibilità di migliorare le capacità di interazione delle chat automatizzate. Inoltre, Clark racconta che il generatore è stato in grado di scrivere con successo alcuni passaggi di brevi storie a contenuto fantascientifico.

Al momento, comunque, i test continuano a porte chiuse e con l'aiuto del MIT: «Se non siamo in grado di anticipare tutte le capacità di un modello» - racconta ancora Clark - «dobbiamo pungolarlo per vedere che cosa sia in grado di fare. E ci sono molte altre persone che sono più brave di noi a pensare a che cosa può fare di male».

