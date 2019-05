Samsung svela il Galaxy S10 e il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-02-2019] Commenti (13)

Dopo gli ormai usuali mesi di indiscrezioni, foto "sfuggite" in Rete e voci di corridoio, al Galaxy Unpack 2019 Samsung ha svelato i suoi smartphone di punta per quest'anno.

Rispetto alle edizioni precedenti c'è però una novita. Fino a oggi, l'attenzione di tutti veniva catturata dall'ultima versione della serie S, oggi incarnata dai Galaxy S10, S10 Plus, S10e e S10 5G.

Durante l'Unpack di ieri, invece, la vera star è stato il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di cui da tempo si parlava e che dovrebbe costituire il primo esemplare di un form factor cui presto tutti i maggiori produttori si adegueranno.

Il Galaxy Fold rispetta molte delle promesse che erano emerse in questi giorni, a partire dallo schermo Oled esterno accoppiato a un schermo Oled interno.

Il display esterno offre una diagonale lunga 4,6 pollici e una risoluzione di 1960x840 pixel, mentre quello interno, cui si accede aprendo lo smartphone come si farebbe con un libro, ha una diagonale lunga 7,3 pollici (con risoluzione di 2152x1536 pixel)) ed è costruito con la tecnologia Infinity Flex appositamente elaborata da Samsung.

Se lo schermo esterno, più piccolo e circondato da un'abbondante cornice, è protetto da un tradizionale vetro Gorilla Glass, quello interno sarà invece più prono ai graffi: per potergli consentire di ripegarsi su sé stesso, Samsung ha dovuto mettere una meno resistente protezione di plastica.

All'interno troviamo un SoC Qualcom Snapdragon 855 con 12 Gbyte di RAM e 512 Gbyte o 1 Tbyte di memoria interna. La batteria è da 4.380 mAh.

Le fotocamere in dotazione al Galaxy Fold sono ben sei: una da 10 megapixel posta sopra allo schermo esterno, tre posteriori (una da 16 megapixel ultra-wide, una da 12 megapixel con grandangolo, una da 12 megapixel con teleobiettivo), e due sopra allo schermo interno (una da 10 megapixel e una da 8 megapixel per i dati RGB sulla profondità).

Lo smartphone supporta gli standard di ricarica wireless Qi e PMA, ed è in grado di ricaricare in modalità senza fili un altro dispositivo mentre esso stesso è in ricarica. Non mancano il lettore di impronte digitali e gli altoparlanti stereo, né il supporto alla connettività LTE e 5G, mentre mancano il jack da 3,5 millimetri e lo slot per schede microSD. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Come ci si aspettava, il Galaxy Fold è tutt'altro che economico: il lancio negli Stati Uniti, previsto per il 26 aprile, lo vedrà in vendita a un prezzo iniziale 1.980 dollari (circa 1.750 euro). In Europa arriverà qualche giorno dopo, il 3 maggio, e i prezzi partiranno da 2.000 ¤ tondi.

Qui sotto, il video di presentazione.

