Lo smartphone senza Android di Huawei arriverà entro la fine dell'anno

Userà Hongmeng, un sistema operativo sviluppato in proprio dall'azienda.

È da quando la stella di Huawi ha iniziato a eclissarsi almeno negli Stati Uniti che si parla di un possibile sostituto di Android sviluppato in proprio dall'azienda cinese, un sistema operativo chiamato Hongmeng.

Tuttavia poche settimane fa uno dei dirigenti di Huawei ha ammesso l'esistenza di Hongmeng specificando però che esso è nato per girare non sugli smartphone ma sui dispositivi della Internet of Things.

Se a ciò si aggiunge anche il fatto che Google, che inizialmente aveva escluso Huawei dall'accesso ad Android, ha in seguito riammesso l'azienda alla piattaforma, si capisce come mai tutti negli ultimi tempi davano per sfumato il sogno di un'alternativa ad Android in salsa cinese.

A riportare a galla l'ipotesi pensa ora Reuters, la quale riporta che i test di Hongmeng sugli smartphone non sono mai cessati e, anzi, sono ormai a buon punto, tanto che uno smartphone "non-Android" e marchiato Huawei potrebbe essere messo in vendita già entro la fine dell'anno.

Annunci ufficiali per ora non ce ne sono e Huawei ben si guarda dal commentare le indiscrezioni ma, stando alle voci raccolte dall'agenzia, già sarebbe stata decisa anche la fascia di prezzo dello smartphone: intorno ai 2.000 yuan, ossia circa 260 euro.

Hongmeng potrebbe quindi essere ormai diventato un sistema operativo "polivalente" che Huawei, nella sua strategia a lungo termine, prevede di poter usare sia per gli smartphone che per gli apparecchi della IoT; per quanto riguarda il breve termine, invece, gli sforzi sarebbero ancora concentrati su Android.