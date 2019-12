Per sorvegliarli a distanza e spronarli a fare esercizio.

Sapete davvero che cosa fa tutto il giorno il vostro gatto quando non siete a casa? Sicuri che non si annoi e non si senta solo?

Se la risposta è no ma la curiosità vi solletica, su Kickstarter c'è un progetto pensato per porre fine ai dubbi: Ebo, il "robot da compagnia" per gatti.

Dal prototipo, Ebo appare essere un piccolo apparecchio dalla forma vagamente tondeggiante che si sposta su un paio di ruote autoraddrizzanti. Grazie a luci e suoni, e a una graziosa piuma posta sulla cima, Ebo è in grado di intrattenere il suo compagno felino muovendosi per casa.

Un altro accessorio importante è la videocamera in alta definizione, tramite la quale si può vedere via Internet tutto ciò che Ebo vede, ma anche scattare foto e registrare video.

Inoltre, se insieme al robot si acquista l'apposito collare, è anche possibile monitorare a quanto ammonti l'esercizio fisico giornaliero del gatto, eventualmente spingendo l'animale a muoversi attirandone l'attenzione tramite Ebo stesso.

Se infine a un certo punto la batteria si scarica, Ebo torna da solo alla propria base.

Al momento in cui scriviamo, la campagna di raccolta fondi non è ancora terminata ma ha già superato di gran lunga l'obiettivo, racimolando oltre 267.000 euro.

Se tutto andrà bene, i primi esemplari di Ebo - la Christmas version - dovrebbero venir consegnati già entro la fine del mese, mentre la versione standard seguirà nel mese di marzo 2020.

