Il motorino elettrico di Xiaomi che costa come uno smartphone

Per la maggior parte degli utenti italiani, il marchio Xiaomi è legato unicamente agli smartphone. In realtà l'azienda cinese ha interessi in molti altri settori, tra cui i veicoli elettrici a due ruote.

L'ultima novità in questo campo è una e-bike, una bicicletta elettrica che dall'aspetto pare più un motorino: la Xiaomi Himo T1, presentata già lo scorso aprile e ora in vendita.

Il motivo per cui il veicolo di Xiaomi viene classificato come una bicicletta elettrica piuttosto che come un motorino è semplice: il codice della strada cinese permette la guida senza patente solo ai veicoli dotati d pedali, un paio dei quali fa infatti bella mostra di sé anche sul Himo T1.

Himo T1 è disponibile in due versioni, che si differenziano per la capacità della batteria: la prima infatti monta una batteria da 14.000 mAh, che consente di ottenere un'autonomia di circa 60 km; la seconda adotta invece una batteria da 24.000 mAh, e pertanto l'autonomia cresce a 120 km.

La velocità massima raggiungibile grazie al motore da 350 Watt è di 25 km/h, mentre per una ricarica completa sono necessarie circa sei ore e mezza.

Nel complesso, Himo T1 pesa 53 chili ed è in grado di portare un carico fino a 100 kg. Il guidatore ha a disposizione un display digitale tramite il quale può avere sotto controllo tutte le informazioni necessarie (velocità, carica della batteria, chilometri percorsi e via di seguito).

Lo Xiaomi Himo T1 è in vendita in Cina a 2.999 yuan, ossia il prezzo di uno smartphone di fascia media: equivale infatti a poco più di 380 euro al cambio attuale.

Al momento in cui scriviamo Xiaomi non prevede di vendere direttamente Himo T1 in Italia ma, come già accaduto per gli altri veicoli elettrici a due ruote di questa azienda, è probabile che prossimamente faccia la propria comparsa sui siti cinesi di e-commerce con spedizione internazionale, come Ali Express.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.