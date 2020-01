Apple rifiuta il caricabatterie unico proposto dalla UE

Secondo l'azienda della Mela, l'adozione di un solo standard soffocherebbe l'innovazione.

Apple proprio non ci sta: l'Unione Europea avrà anche intenzione di caldeggiare l'adozione di un unico standard per i caricabatterie degli smartphone, ma a Cupertino non hanno intenzione di conformarsi alla proposta.

L'azienda della Mela ha infatti risposto ufficialmente alle autorità di Bruxelles ribadendo quella che da sempre è la sua posizione in merito: abolire il connettore Lightning (magari in favore di Usb-C) adesso sarebbe un errore, in quanto trasformerebbe immediatamente i prodotti esistenti e con esso compatibili in spazzatura elettronica.

Inoltre - ha poi aggiunto Apple - ciò danneggerebbe il mercato, perché la moltitudine di accessori compatibili, realizzati in base alle specifiche Lightning, resterebbe invenduta e una nuova versione sarebbe da riprogettare da capo.

«Crediamo» - ha affermato Apple, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters - «che una norma che imponga l'uniformità per quanto riguarda i tipi di connettori degli smartphone soffochi l'innovazione anziché incoraggiarla, e che danneggi i consumatori in Europa, oltre che l'economia nel suo complesso».

«Speriamo» - conclude il gigante - «che la Commissione continui a cercare una soluzione che non limiti la capacità d'innovazione del settore».

Per sostenere la propria posizione Apple cita uno studio condotto da Copenhagen Economics, secondo il quale l'imposizione di un connettore unico comporterebbe costi per 1,5 miliardi di euro, mentre i benefici ambientali associati della stessa mossa ammonterebbero ad appena 13 milioni di euro.