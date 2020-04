Firefox 75 chiama Mozilla ogni giorno

Spiffera il browser di default e la versione di Windows in uso.

I più attenti tra gli utenti di Firefox per Windows che abbiano aggiornato il browser all'ultima versione (la numero 75) avranno notato una curiosa novità.

Dopo l'aggiornamento una nuova attività appare nell'Utilità di pianificazione (Task Scheduler in inglese). Si tratta di un piccolissimo comando che viene eseguito una volta al giorno e ha un solo compito: comunicare a Mozilla quale sia il browser predefinito, e poco altro.

Le informazioni raccolte riguardano «le impostazioni attuali e precedenti a proposito del browser predefinito, oltre alle impostazioni di localizzazione e alla versione del sistema operativo». Insomma, anche Firefox si è unito alla schiera di quei software che di tanto in tanto "telefonano a casa", come Windows fa da molto tempo.

Mozilla, quindi, vuole sapere quale browser stiate usiate di default, con che versione di Windows e in quale lingua. Il motivo dichiarato è riuscire a «capire meglio i nostri utenti e le loro scelte per quanto riguarda il browser preferito, così da poter continuare a realizzare un Firefox migliore». In altre parole, il superamento di Firefox a opera di Edge deve aver suscitato qualche preoccupazione.

La novità è stata accolta con un po' di sconcerto: sembra un comportamento da Microsoft, più che da Mozilla; dopotutto, la prima volta che si installa Firefox una schermata orgogliosamente annuncia «In Mozilla crediamo nel fatto che la privacy sia fondamentale per un uso sano di Internet», e una mossa del genere - non chiaramente pubblicizzata - sembra andare proprio nella direzione opposta.

Bisogna riconoscere che l'aggiunta in questione non è stata fatta in gran segreto, come è capitato in altri casi: sin dal 16 marzo scorso essa è stata annunciata sul blog ufficiale.

Tuttavia, viene da chiedersi quanti utenti di Firefox seguano regolarmente il blog e, di conseguenza, siano stati informati della novità per tempo. La maggior parte - osiamo ipotizzare - non se ne cura, né sa che Windows dispone di un'utilità di pianificazione.

L'attività impostata da Firefox appare peraltro soltanto se la telemetria è attivata, anche se alcuni utenti stanno segnalando che essa può venire creata anche quando la telemetria non è attiva.

Chi volesse impedire a Firefox di chiacchierare con Mozilla non deve fare altro che aprire l'Utilità di Pianificazione (cui si accede scrivendone il nome nel menu Start).

Da lì, deve cliccare su Libreria utilità di pianificazione, quindi Mozilla. Sarà elencata un'attività chiamata Firefox Default Browser Agent; sarà necessario cliccarvi sopra con il tasto destro del mouse e selezionare Disattiva. A quel punto l'attività non verrà più eseguita.