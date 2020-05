Lo strano caso del MacBook Air che diventa più luminoso con Windows 10

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-05-2020] Commenti (2)

Installare Windows su un computer Apple è un'operazione che fa storcere il naso ai fan della mela morsicata ma, in diversi casi, si tratta di una necessità: per esempio, il sistema di Microsoft può avere delle applicazioni che semplicemente non esistono per macOS.

Un esperimento condotto da Notebook Check sul MacBook Air 2020 ha svelato come usare Windows 10 porti persino un vantaggio hardware: lo schermo risulta infatti più luminoso.

Quando il MacBook Air utilizza il suo sistema operativo originale, ossia macOS, raggiunge una luminosità massima di 415 nit. Se però gli si fa eseguire Windows 10, ecco che la luminosità massima arriva a 547 nit: il 32% in più.

Notebook Check ammette che la luminosità più abbondante porta con sé una lievissima degradazione nel contrasto e nell'accuratezza dei colori, ma sottolinea anche come ciò non si possa notare a occhio nudo.

Resta quindi da capire il motivo che abbia spinto Apple a limitare la luminosità massima raggiungibile: in effetti, anche nelle pubblicità del MacBook Air 2020 si parla esplicitamente di uno schermo da 400 nit, anche se fisicamente - come ora sappiamo - il pannello sarebbe in grado di arrivare più in alto.

È possibile che ciò serva per mantenere la corrispondenza dei colori; è possibile che, poiché non tutti i pannelli raggiungono esattamente lo stesso massimo valore di luminosità, Apple abbia scelto di limitarsi a un valore relativamente basso e che tutti sicuramente possono raggiungere.

Oppure è anche possibile che la limitazione artificiale serva a far notare la differenza con il più costoso - e luminoso - schermo del MacBook Pro 13.

Quest'ultima è però soltanto un'illazione maligna, che potrà essere smentita se e quando Apple fornirà una spiegazione ufficiale.