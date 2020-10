Il caricabatterie wireless che fa anche il backup del telefono

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-10-2020] Commenti

Chiunque possieda uno smartphone generalmente si ricorda senza fatica di caricarlo (cosa che accade soprattutto durante la notte) ma fin troppo spesso si dimentica di fare il backup dei propri dati, o di impostare quello automatico, sino a che non è troppo tardi.

Grazie a un'idea di SanDisk, ricarica e backup possono diventare un'unico gesto (posto di avere un telefono che supporti la ricarica wireless): appoggiando il proprio smartphone sul caricabatterie senza fili Ixpand Wireless Charger Sync si completano entrambe le operazioni con una sola mossa.

Il dispositivo di SanDisk supporta lo standard Qi e al proprio interno custodisce una memoria flash sulla quale viene effettuato automaticamente il backup dei contenuti del telefono ogni volta che questo viene messo in ricarica.

Le capacità disponibili per la memoria interna sono tre: 64 Gbyte (solo negli Usa), 128 Gbyte e 256 Gbyte. SanDisk garantisce la compatibilità sia con i dispositivi Android (a partire dalla versione 5.0) sia con i dispositivi iOS (a partire dalla versione 11). Naturalmente, un'app si occupa di gestire la copia dei dati (foto, video e contatti) e le impostazioni.

SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync supporta la ricarica rapida 10 Watt e permette di creare diversi profili per il backup: in questo modo più persone possono condividere lo stesso caricabatterie e salvare i propri dati separatamente da quelli degli altri.

I prezzi per i modelli acquistabili in Italia, come indicati dal sito di Western Digital (che possiede il marchio SanDisk) sono di 120,99 euro per la versione da 128 Gbyte e 169 euro per la versione da 256 Gbyte.

Lo stesso prodotto si può trovare anche su Amazon, spesso a prezzi inferiori.

Qui sotto, il video di presentazione.