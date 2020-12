La console di KFC tiene al caldo il pollo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-12-2020] Commenti

Pareva uno scherzo: lo scorso giugno il colosso americano del fast-food KFC aveva iniziato a twittare di una console per videogiochi con uno scomparto per tenere in caldo il pollo fritto (prodotto principale della catena).

Invece, la KFConsole esiste davvero.

Svelata pochissimi giorni prima di Natale, è a tutti gli effetti un miniPc da gaming: in pratica si tratta di un Intel NUC9 Extreme Compute Element racchiuso in un case appositamente progettato da Cooler Master.

La dotazione hardware comprende un processore Intel, una GPU Nvidia e 1 Ssd Nvme, ma al momento non è possibile sapere se sia stata adottata una configurazione standard già disponibile tra quelle preparate da Intel per la linea Nuc o se invece si tratti di una configurazione dedicata.

Secondo KFC l'hardware, che supporta il ray tracing e le applicazioni di realtà virtuale, consente di giocare con risoluzione 4K e sostiene tranquillamente i 240 Fps. In più, naturalmente, scalda il pollo.

La KFConsole è infatti dotata di un apposito comparto che sfrutta il calore generato dal computer per tenere al caldo ciò che vi si pone all'interno. Per la precisione, come spiega l'azienda, «estrae il calore del sistema garantendo che l'hardware venga sempre tenuto alla temperatura corretta e allo stesso tempo che si abbia a disposizione un pasto caldo».

Non è chiaro che fine facciano i vapori derivati dal riscaldamento del pollo, che speriamo vengano portati all'esterno senza infastidire i componenti del Pc.

Al momento non ci sono indicazioni su un'eventuale messa in vendita della KFConsole, né circa il prezzo.

Si può però tenere presente che un Nuc debitamente "carrozzato" per fungere da Pc da gioco arriva facilmente a costare intorno ai 3.000 dollari: pertanto, chi intenda comprare la KFConsole deve davvero avere una passione smodata per il pollo fritto.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.