Il bug in Windows 10 che fa fischiare il PC

Dopo un recente aggiornamento dalla casse inizia a provenire un suono acuto e continuo. Ecco come risolvere.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-05-2021] Commenti

Si potrebbe quasi pensare che sia tempo perso segnalare tutti i bug che vengono introdotti insieme agli aggiornamenti di Windows 10 con una regolarità impressionante: ci si potrebbe rassegnare e limitarsi a dire che, insieme a un update, quasi certamente ci sarà anche un malfuzionamento.

Gli utenti di Windows rischierebbero però così di trovarsi di fronte a fenomeni che non saprebbero spiegarsi. Ecco quindi che ci troviamo a segnalare come, in concomitanza con il rilascio dell'aggiornamento cumulativo KB5000842 (e successivi), sia stato introdotto in Windows un bug fastidioso.

A seguito dell'installazione di quell'update (originariamente rilasciato lo scorso 29 marzo) e dei suoi successori (datati 13 aprile e 11 maggio) gli utenti hanno preso a segnalare l'emissione di un suono acuto e persistente dalle casse del PC.

In particolare, il fenomeno pare verificarsi quando l'audio è configurato con un sistema di altoparlanti 5.1, ed è chiaramente molto fastidioso.

Il problema è che la causa di tutto ciò non è ancora nota: Microsoft ha fatto sapere che le indagini sono ancora in corso e che una correzione verrà rilasciata non appena i motivi del malfunzionamento saranno individuati.

Ciò è di scarsa consolazione per quanti fino a quel momento dovranno convivere con un fischio continuo (o, in certi casi, un disturbo che pare un'interferenza) e non vogliono certo trascorrere questo tempo senza utilizzare l'audio del PC.

Sondaggio Pensi che Bitcoin potrebbe sostituire l'oro come bene-rifugio? Non sostituirà mai l'oro Lo sostituirà in futuro Lo ha già sostituito

Mostra i risultati (554 voti)

Leggi i commenti (15)

Per tentare di ovviare al problema si può quindi innanzitutto provare a passare da una configurazione 5.1 a una configurazione stereo: già questo dovrebbe essere sufficiente per far sparire il fischio.

Microsoft consiglia inoltre di provare a cambiare applicazione: se per esempio il suono appare quando si riproduce un video da YouTube tramite Edge, si può tentare di adoperare un altro browser e vedere se le cose migliorino.

Un'altra possibilità è l'attivazione dell'opzione Audio spaziale. Per farlo è necessario cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona degli altoparlanti (posta in basso a destra, vicino all'orologio), selezionare Audio spaziale (disattivato) e scegliere una delle opzioni disponibili.

Dato che al momento non ci sono previsioni sul tempo che sarà necessario a Microsoft per pubblicare la patch, conviene mettere alla prova queste possibilità.