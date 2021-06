Windows 11, l'ISO del sistema finisce in Rete

Ci sono anche tutti i nuovi sfondi per il desktop, pronti da scaricare in HD.

In Microsoft non devono essere molto bravi a mantenere i segreti: non sono sfuggiti in Rete soltanto un paio di screenshot che rivelano l'aspetto dell'imminente Windows 11 (o qualunque sia il nome che prenderà alla fine), ma addirittura l'intero sistema operativo.

A poche ore di distanza dall'apparizione degli screenshot, infatti, un'immagine ISO pronta da scaricare, eventualmente masterizzare e installare è apparsa nel web e, sebbene installare sul proprio PC una versione di sviluppo di un sistema operativo sottratto in maniera illecita non sia certamente una buona idea, ciò ha permesso di guardare più da vicino la sorpresa che Microsoft sta preparando per il 24.

Già una prima occhiata ha confermato i sospetti: Windows 11 sarà una fusione del Windows 10 attuale e delle funzionalità che avrebbero dovuto caratterizzare Windows 10X se il progetto non fosse stato cancellato.

Avrà tutti quei ritocchi all'interfaccia di cui s'è parlato - finestre con angoli curvi, barra delle applicazioni con le icone in posizione centrale per impostazione predefinita e via di seguito - ma, a parte questo, per ora non sembra contenere alcunché di particolarmente impressionante.

Occorre d'altra parte precisare che il 24 giugno Microsoft non lancerà Windows 11 sul mercato: molto più probabilmente, annuncerà la sua esistenza e lo sviluppo continuerà fino alla data di lancio vera e propria, di cui al momento non si sa nulla.

I più curiosi possono ancora trovare la ISO di Windows 11 in Internet ma la sua disponibilità, nel momento in cui scriviamo, è molto ridotta rispetto ad alcune ora fa: i vari servizi di condivisione presso i quali è stata caricata hanno provveduto rapidamente a cancellarla, e tuttora la guardia è alta.

Nei circuiti peer-to-peer e torrent ancora si possono trovare vari file che pretendono di essere il nuovo Windows, ma occorre fare molta attenzione: la caccia a Windows 11 è anche una ghiotta occasione per chi vuole seminare malware e ransomware. Meglio lasciar perdere, e aspettare notizie più certe.

Per consolarsi della mancata occasione ci si può rifare gli occhi con gli sfondi di Windows 11: "sfuggiti" anch'essi nel web, dimostrano che Microsoft tutto sommato non ha un cattivo gusto e si possono trovare tutti in alta definizione su OneDrive.

Ne pubblichiamo alcuni qui sotto: