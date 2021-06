Canon, ingresso vietato ai dipendenti che non sorridono

Se non si esibisce un bel sorriso, la porta dell'ufficio non si apre.

Lavorare in un ambiente in cui tutti sono felici e sorridenti è certamente una buona cosa: la giornata passerà più facilmente e le incombenze si affronteranno più volentieri.

Se però la desiderata atmosfera gaia e cordiale tarda a manifestarsi, si può decidere di forzare un po' la mano: per esempio, si può decidere di consentire l'accesso all'ufficio soltanto a quei dipendenti in grado di esibire un bel sorriso.

Non è né un'ipotesi né la scena iniziale di un romanzo distopico. Invece è la soluzione pensata da Canon Information Technology, sussidiaria dell'azienda giapponese, per sollevare il morale in ufficio: per poter accedere, ogni impiegato deve posizionarsi davanti alla telecamera posta sulla porta (dell'ufficio, della sala riunioni) ed esibire tutto il proprio buonumore. Niente sorriso, niente ingresso.

A segnalare lo strano fenomeno è stato innanzitutto il Financial Times, il quale ha raccontato come in Cina l'uso della tecnologia per sorvegliare i dipendenti stia diventando sempre più presente.

Nei casi più semplici ci sono telecamere a circuito chiuso che consentono a chi siede ai piani alti di valutare - per esempio - la lunghezza della pausa pranzo, o della sosta al bagno; nei casi più raffinati algoritmi di intelligenza artificiale seguono i dipendenti in tutti gli spostamenti, ne valutano la produttività o, appunto, li lasciano entrare soltanto se sorridono.

«Algoritmi e intelligenza artificiale non stanno sostituendo i dipendenti» ha spiegato Nick Srnicek, del King's College di Londra, al Financial Times. «Invece, stanno dando maggiori poteri ai dirigenti. Le tecnologie stanno aumentando il ritmo di lavoro per quanti hanno a che fare con le macchine, proprio come accadde durante la rivoluzione industriale nel diciottesimo secolo».

È bene ricordare che, anche se non a questi livelli, questo tipo di sorveglianza non è una "stranezza cinese" ma capita senza difficoltà anche in altri Paesi, come Stati Uniti o Regno Unito: basti pensare a quanto periodicamente si viene a sapere di Amazon, accusata di "spremere" i propri dipendenti affinché lavorino praticamente senza interruzioni, proprio come delle macchine.

Al confronto, il controllo dei sorrisi operato da Canon non sembra poi tanto male.