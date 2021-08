WhatsApp, debuttano i messaggi che svaniscono

Foto e video si autodistruggono immediatamente dopo la visualizzazione.

WhatsApp ha mantenuto la promessa: ora è possibile inviare contenuti che svaniscono una volta visualizzati.

La novità, che è utilizzabile anche da WhatsApp Web, non è ancora arrivata a tutti gli utenti ma sta venendo distribuita in questi giorni: per poterla adoperare è necessario avere aggiornato l'app all'ultima versione.

Da oggi, quindi, è possibile spedire una foto o un video che, dopo essere stati visti dal destinatario, vengono immediatametne cancellati; d'altra è sempre possibile che chi li riceve scatti uno screenshot, e pertanto non è il caso di sbizzarrirsi inviando immagini compromettenti nella convinzione che siano inafferrabili.

Per sfruttare la nuova funzione s'inizia come al solito, selezionando il contenuto da inviare. Nella casella di testo (quella che per esempio si usa per aggiungere didascalie alle foto) sarà presente un'icona raffigurante un "1" cerchiato.

Toccandola, il contenuto sarà inviato in modalità "a tempo": una volta aperto e visualizzato sparirà.

Ulteriori informazioni si possono trovare tra le FAQ ufficiali di WhatsApp.