La mini lavastoviglie da banco è in vendita

Tetra lava i piatti in appena 10 minuti e consumando soltanto 3 litri d'acqua.

All'inizio del 2019 Heatworks presentò Tetra, una lavastoviglie estremamente compatta (era stata pensata per essere appoggiata su uno dei ripiani della cucina anziché installata in modo tradizionale) capace di lavare i piatti in appena 10 minuti.

Tetra vinse il Best of Innovation Award al CES di quell'anno, e poi svanì nell'oblio: venne naturale pensare che, come molte invenzioni "rivoluzionarie", non fosse riuscita ad arrivare sul mercato.

Invece, dopo oltre due anni, Tetra ce l'ha fatta. In versione rinnovata può essere pre-ordinata sul sito di Heatworks al prezzo promozionale di 399 dollari (100 dollari meno del prezzo di vendita ordinario).

La mini-lavastoviglie continua a fare a meno dell'allacciamento alle tubature e richiede soltanto una presa elettrica; l'acqua viene aggiunta manualmente nel serbatoio interno e ne sono sufficienti appena tre litri per un lavaggio completo di tre coperti.

Tetra supporta cinque programmi di lavaggio: standard, eco, delicato, plastica e frutta; l'idea è infatti che possa essere adoperata anche per sciacquare i prodotti agricoli.

Una delle particolarità dell'apparecchio sta nel detersivo: non utilizza infatti quelli che normalmente si trovano in commercio ma un sistema a cartucce; ogni cartuccia funziona per 20 cicli di lavaggio.

Secondo Heatworks questa soluzione, sviluppata in collaborazione con BASF, è più efficace ed ecologica rispetto ai detergenti tradizionali, e il costo non è eccessivo: sarebbe infatti paragonabile a quello dei detersivi più blasonati. Al momento, però, non è dato sapere a quale cifra questa affermazione corrisponda.

Le consegne dei primi esemplari di Tetra inizieranno il 18 maggio 2022. Presto sarà anche possibile sottoscrivere un abbonamento per la fornitura delle cartucce di detergente.

Qui sotto, il video dimostrativo.