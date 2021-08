La barra di Windows 11 è di proposito peggiore di quella di Windows 10

Microsoft ha cancellato volontariamente tutte le opzioni sparite: non torneranno.

Quando Microsoft svelò la prima versione di sviluppo di Windows 11, gli utenti che si lanciarono entusiasti a testare il nuovo sistema operativo rimasero delusi dalla barra delle applicazioni.

Il problema non stava soltanto nel fatto che il menu Start s'era spostato al centro, o che non fosse possibile spostare l'intera barra su altri lati dello schermo: quegli utenti s'erano abituati ad adoperare funzioni presenti in Windows 10 e che, per motivi misteriosi, erano sparite in Windows 11.

Per esempio, nella nuova versione di Windows il menu contestuale che si apre cliccando con il tasto destro del mouse è molto più povero rispetto a quello di Windows 10; inoltre non è possibile trascinare un file o un'applicazione sulla barra. Non si possono più nemmeno raggruppare gli oggetti della barra.

Le funzioni sparite non si limitano qui: anche il calendario a scomparsa (quello che appare cliccando sull'orologio) è stato ridimensionato. In Windows 11 è sparita l'integrazione con gli eventi, facendo quindi svanire la possibilità di consultare al volo la propria agenda.

Molti, inizialmente, hanno ritenuto che tali mancanze fossero frutto di bug o che, semplicemente, mancassero perché dopotutto quella tra le mani era ancora una versione di sviluppo.

Invece, tutto ciò è stato fatto deliberatamente. Microsoft stessa l'ha ammesso, poiché vuole spingere gli utenti ad abbandonare almeno in parte la barra dei task in favore dei rinati widget: per consultare il calendario degli impegni, infatti, ora il gigante di Redmond consiglia di - ma sarebbe meglio dire «obbliga a » - servirsi del relativo widget.

Le lamentele online a questo proposito non hanno tardato ad apparire. Diversi utenti hanno fatto notare che il widget è limitato al solo calendario Microsoft, mentre il vecchio sistema attraverso la barra delle applicazioni consentiva di adoperarne anche altri; inoltre, il widget è affollato di elementi che sono tutt'al più una distrazione, come le ultime notizie.

Un'ultima possibilità che è sicuramente sparita da Windows 11 è quella che consentiva, in Windows 10, di far mostrare all'orologio anche i secondi: non era un'opzione ufficiale, ma per attivarla era sufficiente una semplice modifica al registro. Microsoft ha confermato di non avere al momento alcuna intenzione di reintrodurre il supporto a questa funzionalità.

Nonostante i cambiamenti apportati alla politica aziendale durante l'era Nadella, Microsoft resta sempre la stessa: anziché offrire agli utenti la massima quantità possibile di opzioni di personalizzazione, così che ognuno possa arredare il proprio sistema nel modo che ritiene più comodo, preferisce dire loro come debbano comportarsi; ed è da questo atteggiamento che è nato il disastro di Windows 8.