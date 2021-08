Samsung può bloccare ogni televisore da remoto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-08-2021] Commenti (2)

Dopo che la voce s'era sparsa nel web, da Samsung è arrivata la conferma: l'azienda coreana può bloccare qualsiasi televisore da remoto.

Le prime testimonianze sono arrivate dal Sudafrica durante i tumulti dello scorso luglio, che avevano compreso anche un'ondata di furti; tra i luoghi saccheggiati c'era anche un deposito di Samsung, pieno di televisori.

Ebbene, quando i ladri hanno collegato gli apparecchi rubati a Internet e hanno provato a usarli, hanno scoperto che non funzionavano più: il sospetto che fosse stata Samsung a bloccarli da remoto è diventato sempre più consistente fino anche l'azienda stessa ha confermato di essere in grado di farlo.

La tecnologia che lo consente è chiamata Television Block Function ed è «integrata in tutti i televisori Samsung»; l'unica limitazione consiste nel fatto che essa può essere utilizzata solo se il televisore in questione è connesso a Internet, ma ormai questa è una pratica quasi di routine.

«Il sistema» - precisa Samsung - «è stato progettato per essere usato su quei televisori che sono stati ottenuti in modo illegale e, in alcuni casi, rubati dai magazzini Samsung. Il blocco è una soluzione remota e sicura che rileva se il televisore Samsung è stato attivato illecitamente, e si accerta che possa essere utilizzato soltanto dai legittimi proprietari in possesso di una prova d'acquisto».

Per identificare un televisore rubato, Samsung si affida al codice seriale che è univoco per ogni apparecchio.

L'intervento in Sudafrica è stato quindi relativamente facile: poiché i TV sono stati asportati da un magazzino della società, questa era in possesso dei codici di tutti gli oggetti rubati. Se poi il blocco è stato applicato per errore, Samsung ha spiegato agli utenti sudafricani che il proprietario del televisore può ottenerne l'annullamento inviando all'indirizzo zaservicemanager@samsung.com un documento che provi l'acquisto (lo scontrino, o magari la garanzia).

Non è chiaro invece se la possibilità di bloccare un televisore rubato sia offerta anche ai singoli clienti: basterebbe avere il codice del proprio TV, comunicarlo a Samsung (magari contestualmente a una copia delle denuncia e dello scontrino d'acquisto, come prova dell'avvenuto reato e del legittimo possesso) per poterlo rendere inutilizzabile in caso di furto.

Da più parti a Samsung è già stato chiesto a Samsung di chiarire se intenda offrire questo servizio, ma al momento in cui scriviamo ancora non è arrivata alcuna risposta ufficiale.