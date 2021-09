iPhone 13, solo Apple può riparare lo schermo

Se ci si rivolge ai riparatori indipendenti, Face ID smette di funzionare.

Chi acquista un iPhone - o un altro prodotto con il marchio della mela morsicata, se è per questo, sa che in realtà sta iniziando una relazione esclusiva con Apple, alla quale soltanto - almeno nelle intenzioni di quest'ultima - ci si deve rivolgere in caso di malfunzionamenti e guasti, anche a garanzia scaduta.

Il problema è che, a volte, i prezzi praticati dai servizi di riparazione ufficiali non sono esattamente alla portata di tutti e molti utenti preferiscono rivolgersi a riparatori di terze parti, i quali spesso sono anche in grado di procurarsi i pezzi di ricambio originali pur imponendo un costo tutto sommato contenuto.

A Apple tutto ciò non è mai piaciuto troppo, ma finora il gigante è sempre stato costretto a chiudere un occhio sulle attività dei riparatori indipendenti a causa delle norme che garantiscono agli utenti il diritto di far riparare i dispositivi che hanno acquistato a chi vogliono.

Secondo un video recentemente pubblicato da (e che riportiamo in coda all'articolo), però, con il lancio dell'iPhone 13 Apple ha trovato un nuovo sistema per tenere legati gli utenti a sé anche per le riparazioni.

Come chiunque dovrebbe sapere, lo schermo è una delle parti più delicate di uno smartphone e quella che più facilmente rischia di dover essere riparata - o sostituita - nel corso della vita utile del dispositivo stesso.

Ebbene, nel caso dell'iPhone 13, se la riparazione o la sostituzione non vengono eseguite in un centro autorizzato da Apple, quand'anche vengano utilizzati parti di ricambio originali l'iPhone così rinnovato presenterà sempre un difetto: Face ID non funzionerà più.

A quanto pare la procedura di riparazione dello schermo dell'iPhone 13 comprende un passaggio che è noto soltanto ai centri autorizzati, ed è solo completando anche questo che Face ID può tornare a funzionare.

In teoria - spiega ancora Phone Repair Guru - è possibile effettuare la sostituzione dello schermo senza rivolgersi a un centro Apple a patto di trasferire sul nuovo componente anche certi chip ma, poiché l'operazione è piuttosto complicata, difficilmente la maggior parte dei servizi di riparazione l'eseguirà.

In sostanza, quindi, fino a che il "metodo segreto" che i riparatori autorizzati Apple adoperano per ripristinare Face ID non venga scoperto e rivelato (nella speranza che sia più semplice del trasferimento di chip), se rovinate lo schermo dell'iPhone 13 l'unica soluzione è rivolgersi a un servizio con il marchio della mela in bella mostra.