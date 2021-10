YouTube Music, finalmente arriva l'ascolto in background

Da novembre spegnere lo schermo dello smartphone non interromperà la musica.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-10-2021] Commenti

Se c'è una lamentela che ricorre continuamente tra gli utenti di YouTube Music è l'impossibilità di ascoltare i propri brani preferiti dallo smartphone anche quando l'app non è più in primo piano o se lo schermo viene spento.

Per essere precisi, questa possibilità in realtà già esiste, ma è un'esclusiva per quanti hanno sottoscritto un abbonamento; chi invece adopera il servizio gratuito, sopportando la pubblicità, non può fruirne.

Tutto ciò sta però finalmente per cambiare: lo ha annunciato Google con un post sul blog ufficiale di YouTube significativamente intitolato Don't stop the music.

La liberazione inizierà il prossimo 3 novembre in Canada: da quel giorni gli utenti canadesi di YouTube Music potranno usare l'app in background ossia - a dirla tutta - potranno fare ciò che le app concorrenti già permettono.

La mossa, infatti, non è stata sicuramente decisa soltanto a causa del buon cuore di Google ma piuttosto è dovuta alla constatazione di come gli altri servizi già offrano l'ascolto in background; in un settore dalla concorrenza aggressiva come questo, nemmeno un nome noto come Google può permettersi di offrire un'esperienza inferiore.

Al momento non è stato annunciato quando la possibilità di ascoltare musica anche a schermo spento sarà estesa nel resto del mondo, ma è sensato prevedere che l'approdo nelle altre nazioni sia soltanto una questione di tempo.