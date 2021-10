Google, autenticazione a due fattori obbligatoria per milioni di utenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-10-2021] Commenti (3)

A volte percepita come seccante, l'autenticazione a due fattori può fare la differenza tra la violazione di un account e la sua impenetrabilità.

Se la sicurezza è affidata unicamente a una password, e specialmente nel caso in cui questa sia facilmente indovinabile, la probabilità che qualche malintenzionato riesca a ottenere l'accesso è decisamente più alta rispetto a una situazione in cui, oltre a inserire la password, è necessario anche rispondere a una notifica sullo smartphone o inserire un codice ricevuto via SMS.

Per questo motivo Google da tempo sta cercando di convincere i propri utenti ad attivare l'autenticazione a due fattori (che essa chiama «Verifica in due passaggi») e, ultimamente, ha deciso di forzare loro la mano.

Entro la fine dell'anno 2 milioni di account YouTube appartenenti a creatori di contenuti (dunque non a semplici fruitori) saranno obbligati ad adottare l'autenticazione a due fattori, ma essi non saranno i soli.

Altri 150 milioni di account Google saranno costretti a fare lo stesso: utenti comuni, che magari si limita a utilizzare Gmail (o magari hanno sottoscritto un account Google soltanto per configurare il proprio smartphone Android) prima dell'inizio del 2022 dovranno abituarsi a utilizzare la verifica a due passaggi.

L'obiettivo finale, naturalmente, è rendere questa pratica attiva di default convincendo tutti della sua bontà; evidentemente, però, Google non si fida dell'adesione volontaria dei propri utenti, e preferisce costringerli.

D'altra parte è bene ricordare che in questo modo la presenza di uno smartphone vicino e funzionante diventa essenziale ogni volta che si desidera accedere a un servizio di Google in cui non sia già stato fatto login in precedenza: la dipendenza da telefonino viene così ad aumentare un altro po'.