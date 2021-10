Da Google un abbonamento per avere uno smartphone sempre nuovo

Con il Pixel Pass lo smartphone cambia ogni anno ed è incluso anche l'accesso a diversi servizi premium.

I consumatori fedeli, quelli che mai e poi mai cambierebbero marchio, piacciono senz'altro alle aziende, ma ancora di più piacciono i consumatori abbonati.

Non è un caso se, nel mondo del software, Microsoft spinge con decisione Office 365 arrivando quasi a nascondere la possibilità di acquistare la versione "perpetua" della propria suite.

Anche con l'hardware si possono compiere operazioni analoghe, e un abbonamento è esattamente ciò a cui pare stia pensando Google per il lancio del prossimo smartphone Google Pixel 6.

Le indiscrezioni affermano infatti che, contestualmente al dispositivo, sarà presentato anche il servizio Pixel Pass, un programma di abbonamento che, in cambio di un canone mensile, consentirà di accedere a un pacchetto comprendente lo smartphone stesso, Google One, YouTube Premium, Play Pass e anche, in base al desiderio dell'utente, la connettività Google Fi (nei Paesi in cui è presente, ovviamente).

C'è dell'altro: la sottoscrizione del Pixel Pass dovrebbe consentire anche di accedere a una garanzia estesa e, secondo le voci di corridoio, anche la possibilità di sottoscrivere una versione dell'abbonamento in cui, un luogo della garanzia estesa, c'è la possibilità di sostituire ogni anno lo smartphone con un modello più recente (con tanti saluti alla spesso strombazzata attenzione verso l'ambiente, probabilmente).

Pixel Pass dovrebbe prevedere quindi piani diversificati in base ai servizi inclusi e che, pertanto, avranno prezzi differenti: questi però ancora non sono stati annunciati.

Se però i prezzi di vendita dei modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro saranno confermati (si parla di 849 dollari a 1.099 dollari), è possibile che molti si lascino convincere a sottoscrivere un abbonamento mensile che avrà certamente un impatto immediato inferiore e che li legherà a Google.

Al lancio del Pixel 6 ormai dovrebbero mancare pochi giorni (si parla del 19 ottobre): in quella data vedremo se le indiscrezioni saranno tutte confermate. In ogni caso, sembra probabile che il Pixel Pass sia inizialmente limitato agli Stati Uniti.