I cani robot adesso sono armati di fucili di precisione

Il primo robot quadrupede destinato ai campi di battaglia è realtà.

I "cani robot", dal famoso Spot di Boston Dynamics al CyberDog di Xiaomi, non sono più una novità assoluta ma una realtà relativamente familiare e un po' inquietante, tant'è che quando se ne parla si cita spesso l'episodo Metalhead della serie Black Mirror con i suoi - per l'appunto - letali cani robot.

L'idea di un automa quadrupede attrezzato per uccidere era fino a oggi potenzialmente realizzabile ma ancora confinata nella fantascienza. Adesso, però, Sword Defense Systems l'ha trasformata in realtà.

L'azienda, specializzata nella realizzazione di armamenti, ha infatti attrezzato un robot a quattro zampe creato da Ghost Robotics con uno Special Purpose Unmanned Rifle, ossia un fucile di precisione che non necessita di un essere umano per venire utilizzato.

È pur vero che il grado di autonomia del robot non è stato rivelato (potrebbe essere semplicemente comandato a distanza), ma le precisazioni orgogliose del produttore, secondo il quale il cane è in grado di colpire un bersaglio a oltre un chilometro di distanza, non contribuiscono a tranquillizzare.

Per essere meno rilevabile, soprattutto dai sistemi di visione notturna, il fucile è coperto da un rivestimento in materiale ceramico; stando alle dichiarazioni del produttore il rinculo generato da ogni colpo è molto ridotto e, pertanto, ha un impatto praticamente nullo sulla posizione del "cane".

Peraltro, lo sviluppo di questo genere di robot per lungo tempo s'è concentrato sui metodi migliori per il mantenimento dell'equilibrio in ogni situazione: il risultato è quindi una macchina in grado di affrontare praticamente qualsiasi terreno per raggiungere il bersaglio.

Ghost Robotics ha presentato il robot durante l'evento NDIA Future Force Capabilities ma non è chiaro se abbia già trovato qualche compratore.

Nell'attesa del debutto sui campi di battaglia (quando non addirittura in scenari urbani) di un cane robot dotato di capacità decisionali autonome e armato di fucile, non resta che sperare che qualcuno si decida a implementare le tre leggi della robotica di Asimov.