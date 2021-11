La falsa app di Squid Game che nasconde un malware

Il ben noto Joker sottoscrive servizi a pagamento e sottrae messaggi e contatti.

«Per tutto c'è un'app» diceva Apple agli albori dell'era dell'iPhone, e la convinzione che davvero esista un'app legata a ogni singolo evento o situazione, specialmente se di grande popolarità, è rimasta.

Così, a seguito del grande successo della miniserie Netflix Squid Game , i numerosi fan si sono precipitati sul loro app store preferito e hanno scaricato quella che pareva l'app ufficiale, senza preoccuparsi troppo di verificarne la provenienza o di leggerne le recensioni.

Così facendo hanno installato sul proprio smartphone l'apparentemente immortale malware Joker, che da tempo infesta il Play Store nonostante i tentativi di Google di rimuoverlo.

Non tutte le app che affermano di essere legate a Squid Game contengono il malware. Sebbene un'app ufficiale non esista, per la maggior parte si tratta di innocui software creati sull'onda del successo della serie e che altro non fanno se non mostrare delle pubblicità, giustificando la propria esistenza con la fornitura di qualche sfondo ricavato da screenshot presi dagli episodi o con altri piccoli "servizi" del genere.

In qualche caso, però, come ha scoperto l'esperto di sicurezza Lukas Stefanko, il pericolo è ben più reale.

Joker, infatti, oltre a dimostrare una notevole abilità nello sfuggire ai rilevamenti, una volta installatosi sul dispositivo della vittima va a colpire il portafogli, attivando sottoscrizioni a servizi a pagamento, e la privacy, sottraendo messaggi di testo, contatti e informazioni sullo smartphone.

Al momento in cui scriviamo l'app indicata da Stefanko è già stata rimossa dal Play Store (dopo essere stata scaricata oltre 5.000 volte), ma le varianti di Joker non fanno che moltiplicarsi e, come abbiamo visto, non faticano a intrufolarsi tra i milioni di app legittime.

Gli utenti faranno bene quindi a stare attenti prima di installare un'app, anche se dall'aria ufficiale, aiutandosi con le recensioni e informandosi innanzitutto per capire se davvero esista un'app ufficiale per quel dato evento o quella data situazione.