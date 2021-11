Da Microsoft un notebook per la scuola con Windows 11 SE

Il sistema operativo per gli studenti debutta insieme al Surface Laptop SE, dal costo davvero economico.

Se ne parlava da un po', ma ora Microsoft ha deciso di annunciarlo ufficialmente: Windows 11 SE esiste.

SE non sta per Second Edition, come chi utilizzava i PC al tempo di Windows 98 potrebbe pensare, ma, pur non possedendo uno scioglimento ufficiale, dovrebbe stare per Student Edition o School Edition: i destinatari primari, infatti, sono quanti operano nel campo dell'educazione, come annunciato sulla pagina dedicata del sito di Microsoft.

Dal punto di vista delle funzionalità, si tratta del successore di Windows 10 S, rispetto al quale però dovrebbe essere meno limitante, pur offrendo soltanto un sottoinsieme delle possibilità del sistema operativo completo.

Windows 11 SE infatti non obbliga l'utente a installare soltanto le applicazioni presenti nel Microsoft Store: la compatibilità con tutte le applicazioni Microsoft per Windows è garantita, e anche il supporto a certe applicazioni di terze parti (come Chrome o Zoom, in tempi recenti diventato importante per la didattica) è presente, anche se l'elenco completo delle app utilizzabili non è ancora stato svelato.

Le limitazioni di Windows 11 SE si riscontrano pure nell'interfaccia, che è stata modificata con l'intento dichiarato di renderla maggiormente "pulita" al fine di evitare le distrazioni durante le lezioni: non ci sono i widget, per esempio, e ogni applicazioni si avvia a schermo intero; pare che quest'ultima caratteristica sia stata inserita dietro un'esplicita richiesta avanzata da studenti e insegnanti ascoltati durante la fase di sviluppo.

In generale, questa incarnazione di Windows dovrebbe inoltre essere meno avida di risorse rispetto a quella principale, così da funzionare su notebook "leggeri" (ossia dotati di componenti meno potenti e, pertanto, più economici) e, a tutti gli effetti, vorrebbe insidiare la posizione dominante che i Chromebook hanno conquistato tra gli studenti, specialmente negli Stati Uniti.

I primi dispositivi di terze parti equipaggiati con Windows 11 SE inizieranno ad apparire nelle prossime settimane e nel corso dei primi mesi del 2022, ma in occasione della rivelazione Microsoft ha già presentato la propria proposta, che prende il nome di Surface Laptop SE (e che sarà in vendita all'inizio del prossimo anno).

Venduto ad appena 249 dollari, offre un display da 11 pollici con risoluzione di 1366x768 pixel, processore Intel Celeron N4020 o N4120, 4 o 8 Gbyte di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna eMMC, webcam da 1 megapixel, una porta USB-C, una porta USB-A e jack da 3,5 millimetri.

Si tratta di una dotazione evidentemente molto essenziale ma generalmente sufficiente per l'esecuzione delle applicazioni scolastiche; inoltre il costo davvero contenuto potrebbe rendere il Surface Laptop SE una scelta interessante per quanti si devono dotare di un computer portatile per la scuola ma non hanno le risorse per puntare a un modello tradizionale, o per quegli istituti che intendano acquistare in blocco molti esemplare da dare agli studenti.

Un ulteriore dettaglio interessante che Microsoft sottolinea di questo prodotto è l'elevata riparabilità: se i Surface visti sino ad ora costituiscono un incubo per chi deve metterci le mani, il Surface Laptop Se è realizzato in maniera tale da poter essere smontato con facilità dai responsabili IT delle scuole e affinché i singoli componenti possano essere sostituiti senza troppa pena.

Qui sotto, il video di presentazione del Surface Laptop Se.