La Rete telefonica italiana agli americani di KKR

Il fondo di investimento americano pronto a lanciare un'Opa su tutto il gruppo TIM

Con le azioni TIM a 30 centesimi diventa realtà l'ipotesi di un gruppo straniero pronto ad acquistare l'intero gruppo, cioè la prima azienda di telefonia italiana con ancora nove milioni di linee fisse, il maggior gruppo di telefonia mobile e il maggiore di fibra ottica, proprietario tuttora dell'unica rete di rame su cui passano tutti i suoi concorrenti.

Finora era solo fantafinanza o fantaeconomia; ora è una cosa concreta su cui il Governo e le tante e opposte forze politiche che lo sostengono dovranno esprimersi. Il fondo americano KKR, già azionista dal 2019 di TIM, è pronto a lanciare quest'Opa; il Cda dell'ex monopolista, ma soprattutto il suo maggiore azionista attuale, la francese Vivendi, dovrà prendere posizione, al limite con una contro-Opa.

Ricordiamo che il Governo italiano non ha voluto svendere Monte dei Paschi, in cui lo Stato ha messo in pochi anni più di dieci miliardi di euro, e lo stesso sforzo e' stato sostenuto per salvare Alitalia: potrà questo Governo permettere che l'intera TIM passi in mani americane? Lo stesso Governo italiano non sa come fare a garantire l'occupazione di Ilva, Embraco e Whirlpool, in cui gli stranieri gestiscono migliaia di posti di lavoro, talvolta licenziando tramite l'invio di un Sms.

TIM è interamente privata, ma il Governo dispone della "golden share" in grado di bloccare un'Opa per garantire la sicurezza nazionale. Il fondo KKR è però statunitense e occidentale, non russo o cinese, e comunque controlla indirettamente, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti poco più del 9% delle azioni.

Il Movimento 5 Stelle, che è ancora il maggiore partito del Parlamento, vorrà che venga esercitata il golden power, dopo aver richiesto per anni la ri-nazionalizzazione di TIM? Regole severe come quelle che hanno frenato anche a livello europeo l'azione di TIM hanno senso se poi consegnano dei big player importanti a soggetti extraeuropei?

Il mondo dopo la pandemia si sta riassestando e anche l'economia italiana sta vivendo una profonda ri-dislocazione dei poteri: anche la partita di TIM, con i suoi 46.000 dipendenti e più di trenta milioni di clienti, è dentro questo nuovo gioco.