BlackBerry addio, stavolta per davvero

Ha dominato i primordi dell'era degli smartphone, ha dovuto soccombere agli attacchi combinati di Apple e Google, e ha tentato più volte di risorgere ma, ora, deve gettare definitivamente la spugna.

Il prossimo martedì 4 gennaio segnerà in via definitiva la conclusione della storia di BlackBerry come produttrice di smartphone: saranno chiusi per sempre i servizi ancora esistenti per tutte le piattaforme legacy che erano ancora supportate, come i sistemi operativi BlackBerry OS 7.1 e precedenti, BlackBerry 10, e BlackBerry PlayBook OS 2.1.

Tutti i dispositivi che adoperano questi sistemi, come spiegato nella pagina ufficiale di FAQ, non potranno più effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi, chiamare i numeri di emergenza, indipendentemente dal collegamento a una rete cellulare o a una rete Wi-Fi.

Ciò è dovuto al fatto che, a partire dal 4 gennaio, BlackBerry non invierà più ai dispositivi aggiornamenti circa le informazioni di provisioning, che vengono adoperate per stabilire le connessioni con i diversi tipi di reti: di conseguenza, nel prossimo futuro (quando i vari fornitori aggiorneranno le proprie reti) la mancanza di quelle informazioni aggiornate determinerà l'impossibilità di utilizzare le reti.

Allo stesso modo cesseranno di essere disponibili anche funzionalità come BlackBerry Desktop, Lin, Blend, World, Protect, Password Keeper, e altro ancora, e pure gli account email gestiti da BlackBerry, anche se adoperati attraverso altre piattaforme (come Android e iOS).

A restare operativi saranno soltanto BBM for Enterprise e BBM Enterprise for Individual, ma chiaramente dovranno essere adoperati da un dispositivo che non sia dotato dei sistemi per i quali il supporto termina: per esempio, sarà ancora possibile utilizzare gli apparecchi BlackBerry più recenti, equipaggiati con Android.

Sebbene la vecchia piattaforma proprietaria veda quindi ora la fine dei suoi giorni, e non ci siano programmi per la prosecuzione nel settore degli smartphone, BlackBerry non ha intenzione di scomparire del tutto: l'azienda ha fatto sapere che resterà in attività seguendo la propria vocazione attuale, ossia la fornitura di servizi per la sicurezza aziendale.