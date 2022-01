Outlook, problemi nella ricerca dopo l'ultimo aggiornamento di Windows

Una soluzione arriverà - afferma Microsoft - ma non si sa quando.

Se negli ultimi giorni vi siete all'improvviso resi conto che la ricerca di Outlook non funziona più come dovrebbe e non sapete spiegarvene il motivo, ora c'è un colpevole e, come spesso accade, si tratta di uno dei principali sospettati: un aggiornamento di Windows.

Microsoft ha ammesso che c'è stato un problema con l'update KB5008212: in certi casi, dopo la sua installazione, «i messaggi di posta elettronica recenti potrebbero non essere visualizzati nei risultati della ricerca». La causa non è nota, ma le indagini sono in corso.

Nell'attesa che i tecnici di Redmond vengano a capo del malfunzionamento, l'unico consiglio disponibile per ripristinare la ricerca di Outlook passa attraverso la modifica del Registro di Sistema e la disabilitazione della ricerca di Windows, com'è spiegato nel dettaglio nella pagina del sito di Microsoft dedicata al bug.

Il lato negativo e il possibile pericolo di questa operazione dovrebbero essere evidenti: non solo si perde la ricerca desktop di Windows ma ogni modifica al registro va fatta con molta attenzione: sbagliare qualche passaggio rischia di portare a trovarsi con un sistema operativo inutilizzabile.

Microsoft non ha indicato tempistiche per la risoluzione del problema, ma ha affermato che aggiornerà la pagina di supporto quando ci saranno novità.