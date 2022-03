Windows, i PowerToys interferiscono con l'anteprima di Outlook

Se i file PDF non appaiono, la colpa può essere loro. Oppure di una differenza nel “numero di bit'' con Acrobat Reader.

I PowerToys sono piccoli software di utilità per Windows, sviluppati direttamente da Microsoft, e che consentono di personalizzare diversi aspetti del sistema operativo generalmente non modificabili tramite le impostazioni disponibili di default.

Ora Microsoft stessa ha fatto sapere che la presenza dei PowerToys può creare un problema specifico: può impedire la corretta visualizzazione delle anteprime dei file PDF all'interno dei Outlook.

Il messaggio d'errore che si riceve in questi casi recita «Questo file non può essere visualizzato in anteprima perché non è installato alcun visualizzatore di anteprima» ma in realtà il problema consiste nel fatto che i PowerToys hanno sostituito l'impostazione Anteprima PDF.

In questo caso, per risolvere il problema è necessario aprire l'app PowerToys dal menu Start, selezionare Componenti aggiuntivi Esplora File e deselezionare l'opzione Anteprima PDF.

Se i PowerToys non fossero presenti ma le anteprime dei file PDF in Outlook comunque non funzionassero, e se Acrobat Reader è installato, il responsabile va ovviamente cercato altrove: in questo caso è possibile che la causa di tutto stia nel fatto che c'è una differenza nel «numero di bit» di Outlook e quello di Acrobat Reader.

Entrambe le applicazioni devono infatti essere in versione a 32 bit o in versione a 64 bit: averne l'una in versione a 64 bit e l'altra in versione a 32 bit può causare il problema relativo all'anteprima in Outlook.