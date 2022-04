Windows 11 22H2 supporterà i widget di terze parti e le schede in Esplora File

Mentre per avere una barra delle applicazioni paragonabile a quella di Windows 10 occorrerà attendere parecchio.

Durante l'evento Hybrid Work, Microsoft ha anticipato alcune delle novità che si sta preparando a introdurre nell'interfaccia di Windows 11 e che dovrebbero arrivare agli utenti nella seconda metà di quest'anno (con la versione 22H2).

Il primo componente di Windows oggetto di restyling è Esplora File che, come ormai sappiamo, guadagnerà finalmente il supporto alle schede ma incorporerà anche funzioni inedite, come i suggerimenti contestuali: tramite la funzionalità Context IQ, il programma suggerirà i contatti con i quali è probabile che si vogliano condividere i file attraverso la funzionalità Condividi del menu contestuale.

È chiaro che l'introduzione di un'opzione come questa ha senso soltanto se si considera Windows 11 non più un sistema operativo a sé stante ma parte di un ecosistema più ampio che comprende le risorse messe a disposizione tramite il cloud computing, attraverso servizi come OneDrive e Microsoft 365: non è un caso se Windows 11 richiede agli utenti di utilizzare un account Microsoft per l'accesso.

Il prossimo aggiornamento di Windows porterà con sé novità anche per i widget, che attualmente appaiono, occupando la metà sinistra dello schermo, dopo la pressione di un apposito pulsante.

A partire da Windows 11 22H2, la schermata dei widget si estenderà a occupare l'intera superficie disponibile, e supporterà finalmente anche i contributi di terze parti: l'estensione della schermata avviene quindi in previsione di un utilizzo di un maggior numero di widget da parte dell'utente, che potrà quindi così visualizzarne un numero maggiore nello stesso momento.

Inoltre, la schermata dei widget supporterà il passaggio dall'account personale a quello di lavoro o scolastico, variando i contenuti in base all'account selezionato: così le notifiche relative, per esempio, a Xbox non saranno visualizzate quando sarà attivo l'account lavorativo.

Oltre a svelare questi miglioramenti nell'interfaccia, Microsoft ha approfittato dell'evento per annunciare senza mezzi termini che la barra delle applicazioni, più povera di funzioni rispetto a quella di Windows 10, resterà così ancora a lungo.

Il menu contestuale, attivato dal tasto destro, è incompleto; il supporto al drag and drop è mancante; lo spostamento su un lato dello schermo diverso da quello inferiore non è possibile: tutto ciò, per Microsoft, non è un problema.

La causa di tutte queste mancanze sta nel fatto che, per Windows 11, la barra è stata riscritta da zero con XAML e occorre del tempo per reintrodurre tutte le funzioni. Non solo: certe possibilità - come lo spostamento - a detta di Microsoft introducono tutta una serie di problemi che vanno affrontati uno a uno prima di poterle rendere disponibili, e pertanto i tempi per il loro ritorno saranno molto lunghi.

Il gigante di Redmond è d'altra parte al momento concentrato sull'ottimizzazione del sistema per l'uso con i tablet e sul ritorno del supporto al drag and drop; la gestione del menu contestuale e il riposizionamento della barra non sono considerati una priorità.