La console a manovella è realtà

Superate le difficoltà, Playdate sta arrivando nelle case degli utenti, e c'è già un SDK per sviluppatori.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-04-2022] Commenti (2)

Sarebbe dovuta arrivare nel 2020, ma la pandemia ha costretto gli sviluppatori a rimandare il lancio a fine 2021. Anche la seconda data di lancio però non è stata rispettata (a causa di problemi con la batteria), e si iniziava a pensare che Playdate non sarebbe mai diventata realtà.

Invece, da lunedì 18 aprile le consegne della console a manovella per videogiochi sono iniziate e, a ondate successive, tutti coloro che l'hanno preordinata la riceveranno nelle prossime settimane.

Tutti avranno accesso alla prima "stagione" di giochi, che comprende 24 titoli da giocare tramite, appunto, la manovella integrata: essa non serve infatti a caricare la batteria interna, come si potrebbe pensare, ma è a tutti gli effetti un controller.

La distribuzione dei videogame per Playdate è particolare e organizzata in "stagioni successive": la prima, della durata di 12 settimane, prevede che vengano messi a disposizione due giochi alla settimana, da scaricare via Wi-Fi.

La console supporta anche titoli non ufficiali e, per chi volesse cimentarsi nella produzione dei propri videogame per Playdate, Panic, il produttore, non soltanto ha rilasciato un Software Development Kit gratuito ma ha anche messo a disposizione uno strumento di sviluppo da adoperare direttamente nel browser, chiamato Pulp.

Panic prevede (e spera), infatti, che il passaparola e la pubblicità portino molti sviluppatori a considerare l'idea di produrre videogiochi per Playdate: pertanto, presto lancerà anche un'app che funga da catalogo, appropriatamente battezzata Catalog.

«Sappiamo che gli sviluppatori vorranno vendere i loro giochi e che gli utenti vorranno acquistarli, e perciò abbiamo iniziato a lavorare su Catalog, una nuova applicazione per Playdate tramite la quale si potranno facilmente acquistare giochi direttamente dalla console» ha affermato Cabel Sasser, co-fondatore di Panic.

D'altra parte, non sarà necessario passare attraverso Catalog per ottenere nuovi giochi: Panic ha dichiarato che intende mantenere aperta la possibilità di acquisire videogames da diverse fonti, esattamente com'è adesso.

Chi si fosse perso la presentazione di Playdate e volesse ordinarne una ora deve sapere che, a causa dei ritardi accumulati fino a oggi, le spedizioni degli ordini effettuati oggi non avverrà prima del 2023.

Inoltre, Panic non spedisce in tutti i Paesi del mondo: pertanto è bene verificare se il proprio sia presente sulla lista ufficiale (dove l'Italia già c'è).