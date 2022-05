Dal MIT un dissalatore portatile a energia solare

Produce 0,3 litri d'acqua potabile l'ora consumando appena 20 Watt per litro.

12-05-2022

Arriva dal MIT la soluzione per tutte quelle persone (e si calcola che nel mondo siano 785 milioni) che non hanno accesso all'acqua potabile: un dissalatore/purificatore portatile e che consuma pochissima energia.

Frutto di dieci anni di studi, è grande all'incirca quanto una valigia, pesa meno di 10 kg e, stando a quanto affermano i ricercatori che l'hanno ideato, può essere alimentato senza difficoltà da un pannello solare in vendita online ad appena 50 dollari.

È tanto efficiente nel rendere potabile l'acqua da superare gli standard di qualità stabiliti dall'OMS, e ciò è dovuto al fatto che adotta un sistema innovativo per ottenere il risultato.

Anziché far passare acqua ad alta pressione attraverso dei filtri, l'invenzione del MIT utilizza una tecnica chiamata Ion Concentration Polarization (ICP), inventata dal professor Jongyoon Han (ora a capo del progetto del dissalatore) dieci anni fa.

L'acqua viene quindi incanalata in maniera tale da attraversare due membrane alle quali è applicato un campo elettrico; le membrane «respingono le particelle cariche positivamente o negativamente, comprese le molecole di sale, i batteri e i virus, mentre l'acqua scorre. Le particelle sono poi incanalate in un secondo flusso d'acqua, che viene poi scaricato».

Il sistema rimuove sia le particelle solide disciolte nell'acqua che quelle in sospensione, ma non sempre riesce a eliminare tutto il sale; per questo motivo, l'acqua viene poi sottoposta a un processo di elettrodialisi per rimuovere gli ioni di sale rimanenti.

Alla fine, il dispositivo - attualmente realizzato come prototipo - permette di produrre 0,3 litri di acqua potabile all'ora, con un consumo di corrente elettrica pari a 20 Watt per litro.

L'obiettivo dei ricercatori, ora, è duplice: aumentare la produzione, e abbattere i costi, poiché l'apparecchio utilizza materiali costosi. A quel punto, il dissalatore portatile sarà pronto per essere messo in commercio.